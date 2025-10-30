正國會力挺林岱樺非豪賭！防國民黨整碗捧

▲正國會少主林佳龍、王義川與卓冠廷等人相繼發文表態力挺林岱樺引發熱議。（圖／翻攝自林岱樺臉書）

[NOWnews今日新聞] 民進黨立委林岱樺深陷詐領助理費遭起訴，但仍未澆熄其競爭黨內初選決心，本週六將在高雄岡山舉辦大型造勢晚會，對此正國會派系少主林佳龍等人昨日不約而同貼文表態力挺林岱樺，此舉也引發部分黨內支持者強烈反彈。據悉這並非正國會的豪賭，而是盤算就算受傷也要讓林岱樺感受派系溫暖，以防初選失利暴衝脫黨參選，讓國民黨整碗捧去。

林岱樺深陷詐領助理費案日前遭起訴，截至目前為止黨內廉政會仍無結論，即便如此仍未澆熄其爭取高雄市長初選決心，本週六將在高雄岡山舉辦大型造勢晚會，屆時包括立委王義川、陳秀寶、黃秀芳與新北市議員卓冠廷都將到場力挺。

昨日其所屬派系成員不約而同發文宣傳，就連正國會少主林佳龍都貼文宣傳，大讚其「有為有守，不貪不取」，呼籲支持者為公義台灣加油，讓不少支持者炸鍋留言「別鬧了」、「不要瞎挺好嗎」。林岱樺疾呼自己可以接受任何的考驗，但是請不要傷害她的朋友，「我有信心最後的事實，會讓路人羞愧地放下，那原本要繼續丟向我的石頭」。

據悉派系並未經透過會議決定表態，而是自發性的支持行為，有知情人士透露，林岱樺深陷助理費風暴後也從未有大型活動，本週末有造勢晚會，派系當然是力挺到底，沒有不挺林岱樺的道理，沒有被黨中央停權除名，就代表初選仍有參賽權。

該人士也透露，林岱樺因官司纏身後，民調也不如過去領先其他競爭者，都在誤差範圍內，而高雄此役對民進黨而言，最擔心莫過於黨內分裂，因此即便深知受傷也要讓林岱樺感受溫暖，大家現遵循遊戲規則，以防其初選失利暴衝脫黨參選，讓國民黨整碗捧去。

