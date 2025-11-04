正國會力挺林岱樺 凌濤：桃園恐由王義川出線

正國會近期表態全力支持綠委林岱樺，這一舉動被解讀為意在爭取2026年桃園市長的提名，而林岱樺在高雄岡山的造勢晚會吸引了大量支持者，顯示其在黨內的影響力。對此，國民黨桃園市議員凌濤指出，正國會的行動不僅是為了高雄，更是針對桃園的布局，強調「殺高意在桃」，意味著如果高雄未能給予林岱樺支持，那麼桃園的提名將由曝光度更高的王義川接手。

民進黨立委王義川。（圖／中天新聞）

凌濤提到，林岱樺的造勢活動直指要擺脫民進黨的派系束縛，而王義川則在活動前急於保護自己的形象，顯示出正國會在2026年選舉中的策略考量。而鄭文燦系統在桃園崩解之後的群龍無首，可能由正國會領軍出戰，林右昌、王義川，甚至林佳龍親自出馬都有可能，但恐怕為了多席次催出基本教義派盤勢，民進黨在地民代會偏好王義川激出選民熱情，假若舉辦初選民調，也是由曝光度高的王義川出線。

民進黨立委林岱樺。（圖／中天新聞）

在即將來臨的九合一選舉中，國民黨的現任市長張善政將連任，憑藉其穩健的施政成績，獲得桃園市民的支持。隨著選舉日益迫近，桃園的選戰將愈加激烈，吸引了各方的關注。

