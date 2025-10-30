正國會大動作力挺林岱樺 藍委：顯示民進黨內部對司法打壓忍無可忍

國民黨立院黨團書記長羅智強今（30日）說，林岱樺很明顯是被民進黨利用司法打壓，正國會願意站出來力挺，顯示民進黨內部已開始對恐怖統治集體反撲。（圖／李奇叡攝）

民進黨立委林岱樺角逐高雄市長，本週六將舉行造勢晚會，包含外交部長林佳龍在內的正國會人士昨晚同時在社群平台上發文力挺，由於林仍身陷詐領助理費官司，正國會此舉也引發綠營支持者不滿。對此，國民黨立院黨團書記長羅智強今（30日）說，林岱樺很明顯是被民進黨利用司法打壓，正國會願意站出來力挺，顯示民進黨內部已開始對恐怖統治集體反撲。

羅智強今受訪時表示，林岱樺事件很顯然是民進黨利用司法在做政治控管，所以才要惡鬥；而林岱樺是七連霸的立委，長年下來助理費的用法一直都是相同的，「這非常神奇，以前她助理費從來沒出事過，結果要選高雄市長、總統賴清德不喜歡她，助理費就被查辦、就被抓了」。

羅智強說，這種選擇性辦案，已經不只是賴清德跟民進黨打壓、清算、追殺在野黨的工具，甚至也是用來控制黨內的恐怖手段。而林岱樺已經幾乎跟賴清德翻臉，這次包括林佳龍在內的正國會人士卻願意站出來挺林岱樺，顯示民進黨內部對這類恐怖統治的集體反撲，「可以看到民進黨內部忍無可忍的聲音已經滿出來了」。



