正國會大動作支持 林岱樺控網軍攻擊：短時間出現千則惡意留言

外交部長林佳龍、民進黨立委王義川，昨（29）日晚間在社群平台發文，表態力挺有意角逐高雄市長提名的民進黨立委林岱樺，引發外界熱議和綠營支持者不滿。對此，林岱樺指控，近日針對自己的網路攻擊異常激增，短時間內出現超過1千則重複性留言與惡意抹黑，疑似由同一家公關公司透過群控系統，操作水軍發動攻擊。

林佳龍昨天晚間分別在臉書和Threads發文，表示想和大家分享自己眼中的優質立委林岱樺，她擔任7屆立委，深耕基層、勤政愛民，有為有守、不貪不取，因此獲得大高雄鄉親的愛戴與支持，他並提到，本周六晚上6點，自己要邀請高雄市民朋友們站出來，一起為林岱樺、高雄加油。而王義川昨天也在Threads發文，轉發11月1日於岡山舉辦的力挺林岱樺造勢，並且寫道「星期六，高雄朋友我們岡山見」，但兩人的貼文都湧入不少負面留言。

廣告 廣告

根據《ETtoday新聞雲》今天報導，林岱樺國會辦公室指出，近日針對林的網路攻擊異常激增，短時間內出現超過1千則重複性留言與惡意抹黑，經初步比對，這些帳號來源集中且發文時間一致，疑似由同一家公關公司透過群控系統，操作水軍發動攻擊，時間點與《正國會聯合推薦文》發布幾乎同步。

報導指出，林岱樺批評，這顯示有人刻意放大議題、製造假熱度，試圖以網軍手段扭曲民意。她除強調，網軍攻擊不是民意，而是對改革力量的打壓，也呼籲支持者勇敢發聲，拒絕網軍假訊息，支持真實民意，並感謝許多網友在留言區自發留言「支持正國會推薦」、「拒絕假帳號攻擊」。

【連回中時新聞網原文】