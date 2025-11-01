正國會大咖沒來！林岱樺淚灑造勢晚會嗆檢「惡質」：用心計較要我政治生命死亡

表態爭取2026年高雄市長提名的民進黨立委林岱樺，今（1）日晚間在岡山河堤公園舉辦首場造勢晚會。她上台演講時忍不住爆哭，她提到，雖然民調一直位居第一，但這段期間卻遭到攻擊抹黑，甚至痛批檢調以助理費糟蹋，扭曲過往證人口白，編造死人的筆錄，「凹我貪汙，實在是非常惡質」。

林岱樺今晚在岡山舉行造勢晚會，原定出席站台的民進黨立委王義川、陳秀寶、黃秀芳，以及民進黨發言人卓冠廷皆未到場，但高市議員高忠德、陳善慧、張漢忠、陳明澤、黃秋瑛、黃飛鳳仍到場支持，現場湧入超過2萬人聲援。

廣告 廣告

林岱樺指出，因為她的民調衝到第一名，過去這段時間，「清清白白的林岱樺」被人攻擊抹黑，被檢調用助理費追殺。她說，檢調扭曲過往的證人口白，以為死無對證，編造死人的筆錄，硬要凹她貪汙，實在是非常惡質。

林岱樺表示，經律師團比對，前後兩份筆錄不同，「檢調就是這麼粗魯、這麼凹蠻，用心計較要乎岱樺的政治生命死亡，拜託咱的鄉親，替岱樺討回公道，好不好？」

林岱樺提到，「檢調要用助理費來糟蹋我，咱天公伯不會同意、咱鄉親不會同意對不對」、「我林岱樺一個清清白白的高雄女兒，過去25年沒有任何私生活，因為我早就把我的青春奉獻給我們高雄、獻給我們鄉親。」

林岱樺更痛批，「民調拚不過我，就用謠言糟蹋女人；民調拚不過我，就用檢調來追殺古意人（老實人），但是高雄不是檢調決定的。她向現場群眾喊話「林岱樺不會被打倒對不對」、「公平正義打不倒對不對」。

造勢現場號稱湧入2萬人。（取自林岱樺臉書）

林岱樺在台上多次哽咽、痛哭，而她的母親早在活動開始前就已到場，在台下也拿著手帕掩面哭泣。現場群眾紛紛高喊「加油」、「我們挺妳！」。林岱樺哭喊道，「天公伯，你有聽到我的悲傷嗎？你有看到我的眼淚嗎？我跟2萬多人在這裡，拜託天公伯，給正派的人一個公道，給林岱樺一個公道，給高雄人一個公道。」

更多風傳媒報導

