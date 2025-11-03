正國會挺林岱樺挑戰賴清德 凌濤：真正目標是桃園

民進黨2026縣市長提名戰火提前升溫，正常國家促進會動作頻頻引發關注。桃園市議員凌濤在臉書發文指出，林岱樺於高雄大造勢、林佳龍公開力挺，顯示正國會意在突破黨內派系平衡，積極爭取桃園提名。

凌濤指出，林岱樺三萬人造勢直指高雄要脫離民進黨派系的枷鎖，王義川活動前緊急抽腿扯他是公共財，保護他自己，其實包括林佳龍身為正國會掌門人，干冒川習會前外交部長應負擔的角色，卻執意發文力挺正國會體系，遭黨內派系無情砲轟，此舉顯示正國會在2026戰局不得不的出牌。

廣告 廣告

林右昌在新北與蘇巧慧爭鬥敗陣，於台北市又必須面對吳怡農、鄭麗君、王世堅等強棒，力有未逮。台中已定何欣純、台南還在爭鬥結果難料，高雄及桃園成為正國會現正可以派系力量積極爭取提名的城市。

凌濤表示，大張旗鼓支持林岱樺等於向主席賴清德威望叫板，林佳龍不會不知其風險，然而此時不向賴清德表達不滿，怎麼會有桃園提名的空間呢。「殺高意在桃」，簡而言之，若高雄最後沒給林岱樺，那桃園賴清德也不應該堅持他屬意的總統府副秘書長何志偉，否則黨內提名缺乏派系平衡。

因此，民進黨在鄭文燦系統於桃園崩解之後的群龍無首，可能由正國會領軍出戰，林右昌、王義川，甚至林佳龍親自出馬都有可能，但恐怕為了多席次催出基本教義派盤勢，民進黨在地民代會偏好王義川激出選民熱情，假若舉辦初選民調，也是由曝光度高的王義川出線，祝福他們自己的提名。

凌濤也提到，至於國民黨由現任市長張善政連任，憑藉著穩健的施政成績，及敏銳的政治角度，獲得桃園市民熱烈的支持。明(2)年九合一選舉，多席次民代與張善政市長的聯合競選，是可預見的選戰方向。桃園明年會很熱鬧，還沒進入選舉，他們會珍惜現在的服務機會，堅持監督的力道、全面的選服，讓桃園市民擁有最好的問政品質代表。

Tyenews™

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

聯盟正式公告！林安可行使旅外權利 落腳隊伍引關注

派翠克朝聖GD手燈突沒電 獲粉絲多次救援喊：台灣人好善良