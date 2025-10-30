正國會挺林岱樺被罵翻！她反指都是網軍 名嘴挺不下去乾脆不選了：退出派系

林岱樺堅持參選高雄市長民進黨初選，正國會要角力挺遭罵翻！本來預計參選台北市議員的溫朗東因為不願支持，選擇退選、退出派系。（鏡報袁維駿）

涉貪助理費、加班費近1,500萬遭起訴的民進黨高雄市立委林岱樺，執意參選2026高雄市長選舉，其所屬的派系「正國會」要角近日表態相挺，卻遭綠營支持者砲轟，痛批此舉和平常綠營常罵的藍白無異，林岱樺則反指攻擊她的人都是網路水軍。名嘴溫朗東原本已宣布要參選台北市議員，然而他昨（30日）晚間表示，「林岱樺事件」他想來想去還是過不了這關，他可以尊重林岱樺捍衛自己的清白，「但我無法為她背書」，宣布要退出正國會，也不選台北市議員了。

林佳龍、卓冠廷挨轟 林岱樺指公關公司操作攻擊

林岱樺過去就有不少爭議，今年更因涉嫌貪污助理費等案遭檢調起訴，而她痛批是檢調介入初選，強調自己不會退選。本週末她將在高雄岡山舉辦造勢活動，「正國會」掌門人林佳龍及派系內要角王義川、卓冠廷等人，先後在社群轉發力挺林岱樺的相關貼文，反遭自家支持者群起砲轟，「正國會可以不要鬧了嗎？挺一個被起訴的人？ 」「不貪不取要確定欸阿龍」「完全不同意！不要瞎挺好嗎？」「真的太難看 罵柯文哲罵那麼兇 結果現在挺她 以為在幫柯志恩拉票」。

對此林佳龍30日受訪表示，支持林岱樺捍衛自身權利，社會應該給她空間加以說明；林岱樺則說，她可以承受攻擊，但不要傷害她的朋友。她甚至反指那些對她攻擊的留言是由公關公司操作的網軍，認為是她獲得正國會的支持，聲勢上升、改革受到矚目，因此讓某些人感到焦慮。

細數林岱樺爭議 溫朗東不願背書「決定退出選舉」

然而本來已經宣布要投入台北市議員選舉的溫朗東，本身也出身高雄，並加入了正國會，對於正國會幫林岱樺宣傳，他本來還在想應該怎麼幫夥伴說話，「想來想去，還是過不了自己這關。我只能退出派系，退出選舉。」

溫朗東指出，林岱樺的爭議包括涉貪被起訴、反同婚、偏向宗教的法案，「我可以尊重她捍衛自己的清白與信仰，但我無法為她背書。她可以自己努力，我不批評，但我無法力挺。」他強調，不能因為自己要選台北市議員，就要求高雄鄉親接受林岱樺。由於他目前還沒有公職，因此正國會還沒有要求他一定要表態，但如果接受派系支持、投入資源參選，基於情義勢必要表態支持林岱樺，「我沒辦法自己離開高雄，卻要高雄人支持跟我價值觀背離的候選人。」

溫朗東本來已經在籌備參選台北市議員，但他認為自己過不去支持林岱樺這一關，選擇退選、退出正國會。（翻攝自溫朗東臉書）

溫朗東說，他內心有個聲音告訴他，「我是個高雄人，是高雄支持我，我才能走到今天。」很感謝在籌備選舉的路上有很多朋友給予支持，但很抱歉他要讓朋友失望了。在大病一場後，他控制病情的方法是做自己、講真話，「這對我而言，是好好活下去的必要之舉。我會繼續在適合的位置上，為台灣加油。」

