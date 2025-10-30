正國會挺林岱樺選高雄市長！綠營支持者大怒灌 高雄選民四叉貓喊：我才不要含淚投票

民進黨立委林岱樺。 圖：金大鈞／攝

[Newtalk新聞] 民進黨正國會派系掌門人外交部長林佳龍，29日與正國會系統黨公職突群起發文，力挺立委林岱樺參選高雄市長，引發議論。綠營支持者不滿林佳龍挺具爭議的林岱樺，紛紛怒灌社群。網紅四叉貓也在臉書哀喊，「我才不要含淚投票」。

林佳龍昨日發文大讚林岱樺是優質立委，擔任7屆立法委員，「深耕基層，勤政愛民，有為有守，不貪不取，因此獲得大高雄鄉親的愛戴與支持。這個星期六晚上六點，佳龍邀請高雄的市民朋友們站出來，一起為林岱樺加油！為高雄加油，為一個我們還相信的公義台灣加油！」

廣告 廣告

由於林岱樺深陷助理費案以及涉詐政治獻金疑雲，同時也被周刊爆料通法寺住持釋煌智的關係甚密，再加上過往的放生、宗教法、性別平權都與民進黨主流有巨大落差，這一貼文一出引發大量綠營支持者不滿，痛批林佳龍「你真的要支持這樣的人嗎？太讓我失望了」、「拜託不要鬧了，不是說民進黨 大家就都會挺」。

身為高雄選民的四叉貓也在臉書發文表示，「我才不要含淚投票，大不了就不去投票而已」，引起網友熱議，但也有網友認為「初選都還沒開始 搞的好像已經出線一樣」、「黨內派系競爭很正常，不用太認真」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

獲所屬派系全力相挺 林岱樺：11/1公開說明檢調不法起訴

正國會出手相挺？林佳龍震撼表態挺「不貪不取的林岱樺」網友炸鍋