正國會挺林岱樺選高雄 周玉蔻痛罵「不像話」：派系中誰出的餿主意？

民進黨「正國會」派系力挺立委林岱樺參選高雄市長，引發爭議，黨內外議論紛紛。（資料照片／林岱樺攝）

民進黨「正國會」派系力挺立委林岱樺參選高雄市長，引發爭議，黨內議論紛紛。資深媒體人周玉蔻在臉書上發文批評，眼看這一切，她除了震驚，只有深痛的失望。她質疑「這是派系中誰出的餿主意？」更痛罵民進黨不像話、令人失望。

29日晚間，正國會系統的外交部長林佳龍、立委王義川和新北市議員卓冠廷等人，皆發文力挺爭取高雄市長黨內初選的林岱樺，不料慘遭許多網友留言罵翻，黨內也掀起波瀾。

對此，周玉蔻表示，正國會力挺林岱樺的事情被罵爆了，有些人問她的意見，但是，她不是正國會派系、民進黨的人，「眼看這一切，除了震驚、只有深痛的失望！」

廣告 廣告

周玉蔻質疑，她想問「這是派系中誰出的餿主意？」此外，川習會登場，事關台灣國家前途利害重大，是總統府、外交部、國安會的重頭戲日子，「外交部長居然在川習會前夕公然以派系領導人身份，發軍令支持一個涉貪汙案的黨內初選參選人？」

周玉蔻也說，林岱樺稱呼替她總管財務涉案的出家人為「老公」，到底實情如何？民進黨廉政會開了幾次會，查出了什麼？拖了那麼長的時間，民進黨主席賴清徳竟還默不出聲？「不沾鍋？這是什麼鄉愿領導？」

周玉蔻痛批，一個黨主席、一個外交部長、一群立委、議員民代、黨公職人員，不像話，令人失望。



回到原文

更多鏡報報導

過不了「林岱樺事件」這關 溫朗東宣布退出正國會、退選北市議員

林佳龍打臉林佳龍！昔任民進黨秘書長稱「起訴就停權」 今挺林岱樺喊「不貪不取」

獲正國會黨公職支持卻被網友圍剿 林岱樺質疑網軍異常激增要求徹查