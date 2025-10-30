正國會挺林岱樺選高雄！民進黨3參選人表態了：相信初選後大家會團結

記者楊士誼／台北報導

邱議瑩回應，身為一個從政者，國家利益、台灣利益永遠要擺在第一位，接下來才是政黨，最後才是派系跟個人。（圖／記者楊士誼攝影）

身為民進黨正國會派系掌門人的外交部長林佳龍，29日晚間率派系黨公職發文力挺立委林岱樺，引起議論。林岱樺今（30）日受訪時表示，將在11月1日的活動上公開說明檢調的不法起訴，讓高雄市民審判。同樣參選市長的立委許智傑則說，各派系的想法他都尊重；立委賴瑞隆表示，自己跟林佳龍熟識，王義川回國時更送他黃色小鴨玩偶，相信初選後大家就會團結。立委邱議瑩則表示，她會盡力贏得最後的勝利。

許智傑透過自錄影片回應，各派系有自己的立場及想法，都表示尊重。對他來說，國家、城市、市民的福利才是最重要的事情。邱議瑩受訪時則直言，派系領導人公然在臉書上號召，身為一個從政者，國家利益、台灣利益永遠要擺在第一位，接下來才是政黨，最後才是派系跟個人。至於整個高雄市的初選，邱議瑩表示，她會拼盡全力贏得最後的勝利，所有的評論交由市民公評。

賴瑞隆受訪時則表示，高雄市長初選是君子之爭，點到為止，不要傷了和氣。他表示，大家要一起登頂，尤其2026大選是艱困一戰，大家有同樣的目標。他也表示，林佳龍與他熟識，常常給自己建議；王義川從義大利回來時還特別帶「黃色小鴨船長」給自己，黨發言人卓冠廷也是自己的學弟，大家互動良好。初選過程中個自有些工作，相信結束後就會團結，他強調，重點是2026要過關、2028要延續台灣的自由民主。

至於林佳龍表態支持林岱樺，是否行政不中立？賴瑞隆則表示尊重，每個人有各自的思考與交情；媒體也詢問，黨內大咖條款不涉及部長，是否「不好看」？賴瑞隆則說，黨有黨的規定，沒有納入規範的就尊重其選擇與判斷，民進黨是團結的政黨，初選後會一起打贏2026、延續高雄光榮，大家對此也有高度默契與共識。 他也表示，黨主席賴清德倚賴所有重要成員擔任重要職務，人才被重用、擔任重要職務，未來不管六都或縣市長都要派出最強人選，讓人民感受到誠意、得到最佳的成績。

賴瑞隆則拿出王義川送他的黃色小鴨，並表示自己跟林佳龍、王義川、卓冠廷的良好互動與關係。（圖／記者楊士誼攝影）

