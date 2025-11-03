正國會挺林岱樺 他揭「殺高雄意在桃園」：王義川恐出線

外界認為正國會表態挺林岱樺(左)，意在爭取桃園提名，且王義川(右)出線的說法甚囂塵上。（合成圖／洪靖宜攝、資料照）

綠委林岱樺1日在高雄岡山的造勢晚會聲勢驚人，早前外交部長林佳龍、綠委王義川曾表態挺林岱樺，正國會是否與賴清德叫板引發外界熱議。國民黨桃園市議員凌濤認為，正國會意在取2026桃園市長提名，「殺高意在桃」，若高雄最後沒給林岱樺，桃園可能由曝光度高的王義川出線。

「正國會意在取桃園提名。」凌濤今(3日)發文提到，林岱樺三萬人造勢直指高雄要脫離民進黨派系的枷鎖，王義川活動前緊急抽腿扯他是公共財，保護他自己，其實包括林佳龍身為正國會掌門人，干冒川習會前外交部長應負擔的角色，卻執意發文力挺正國會體系，遭黨內派系無情砲轟，此舉顯示正國會在2026戰局不得不的出牌。林右昌在新北與蘇巧慧爭鬥敗陣，於台北市又必須面對吳怡農、鄭麗君、王世堅等強棒，力有未逮。

凌濤指出，台中已定何欣純、台南還在爭鬥結果難料，高雄及桃園成為正國會現正可以派系力量積極爭取提名的城市。大張旗鼓支持林岱樺等於向賴清德主席威望叫板，林佳龍不會不知其風險，然而此時不向賴清德表達不滿，怎麼會有桃園提名的空間呢？「殺高意在桃」，簡而言之，若高雄最後沒給林岱樺，那桃園賴主席也不應該堅持他屬意的總統府副祕書長何志偉，否則黨內提名缺乏派系平衡。

凌濤直言，因此，民進黨在鄭文燦系統於桃園崩解之後的群龍無首，可能由正國會領軍出戰，林右昌、王義川，甚至林佳龍親自出馬都有可能，但恐怕為了多席次催出基本教義派盤勢，民進黨在地民代會偏好王義川激出選民熱情，假若舉辦初選民調，也是由曝光度高的王義川出線。

凌濤直呼，「祝福他們自己的提名。」至於國民黨由現任市長張善政連任，憑藉著穩健的施政成績，及敏銳的政治角度，獲得桃園市民熱烈的支持。明年九合一選舉，多席次民代與張善政市長的聯合競選，是可預見的選戰方向，桃園明年會很熱鬧。

