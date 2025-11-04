正國會挺林岱樺？他曝：布局王義川選桃園

▲民進黨立委王義川一直是桃園市長的熱門參選人。（圖／民進黨提供）

[NOWnews今日新聞] 民進黨立委林岱樺爭取參選高雄市長，1日在高雄岡山舉辦首場「三山造勢」大型晚會，現場號稱湧入3萬人，林岱樺落淚哭喊，「拜託天公伯給一個公道」。這場晚會前，民進黨內派系正國會多數要角，都力挺林岱樺，包括民進黨立委王義川。國民黨桃園市議員說，正國會的目的是如果林岱樺無法選高雄，將力推王義川選桃園。

凌濤表示，林岱樺在高雄舉辦三萬人造勢活動，直指高雄要脫離民進黨派系的枷鎖，但王義川活動前緊急抽身，強調自己是公共財，保護自身利益；同時，凌濤指出，包括林佳龍在內的正國會體系仍力挺林岱樺，遭黨內派系砲轟，此舉顯示正國會在2026年戰局中不得不出牌。

凌濤分析，民進黨前秘書長林右昌在新北與綠委蘇巧慧爭鬥敗陣，台北又需面對壯闊台灣創辦人吳怡農、行政院副院長鄭麗君、綠委王世堅等強棒，力量有限；台中已定綠委何欣純，台南仍在爭鬥中，結果難料，因此高雄及桃園成為正國會目前可以積極爭取提名的城市。

凌濤指出，大張旗鼓支持林岱樺等於向總統賴清德威望叫板，林佳龍不會不知其風險，但若不向賴清德表達不滿，桃園提名空間就無法爭取，「殺高意在桃」，若高雄最後不給林岱樺，桃園賴清德也不應堅持總統府副秘書長何志偉；否則黨內提名缺乏派系平衡。

凌濤認為，民進黨在行政院前副院長鄭文燦系統於桃園崩解後的群龍無首，可能由正國會領軍出戰，包括林右昌、王義川，甚至林佳龍親自出馬都有可能，但為了多席次催出基本教義派盤勢，地方民代會可能偏好王義川，以提升選民熱情，初選民調也可能由曝光度高的王義川出線。

至於國民黨方面，凌濤指出，現任市長張善政連任，憑藉穩健施政及敏銳政治角度，獲得桃園市民熱烈支持。凌濤表示，明年九合一選舉，多席次民代與張善政市長聯合競選，是可預見的選戰方向。

凌濤最後強調，桃園明年選戰將會很熱鬧，雖尚未進入選舉，他們會珍惜現有服務機會，堅持監督力道及全面選服，讓桃園市民擁有最好的問政品質代表。

