正國會挺林岱樺「卻罵高虹安助理費、柯文哲起訴書」尚毅夫轟雙標

前民眾黨主席柯文哲、新竹市停職市長高虹安。 圖：民眾黨 / 提供（資料照）

[Newtalk新聞] 民進黨正國會掌門人、外交部長林佳龍等派系黨公職29日突然發文表態力挺派系立委林岱樺參選高雄市長，引起議論。對此，媒體人尚毅夫表示，現在正國會要大家支持，但罵遭停職的新竹市長高虹安不也是貪污治罪條例？民眾黨前主席柯文哲有認罪嗎？這些人沒事就拿著起訴書說騎飛輪、收300萬都講得很高興，那林岱樺起訴書怎麼不講？這就是選擇性標準。

隸屬正國會的林岱樺涉嫌利用職務，詐領助理費1496萬餘元，遭到檢方依照貪污治罪條例等罪起訴。10月27日首度開庭，林佳龍和一票正國會立委、議員等29日晚間突然在臉書發文替林岱樺宣傳11月1日的造勢晚會，並表態支持林岱樺參選高雄市長，強調將親自出席力挺。

尚毅夫今（31）天於節目《有話鏡來講》中表示，講一句白一點的話，一個貪污治罪條例起訴的人，現在正國會告訴大家要支持，但在罵高虹安的時候不也是助理費、貪汙治罪條例？然後這些人會說「林岱樺有跟我們解釋」，但高虹安也解釋了半天就不接受？標準還真不一致。

尚毅夫直言，那柯文哲有認罪嗎？這些人沒事就拿著起訴書、卷證說騎飛輪、收300萬都講得很高興，那林岱樺起訴書怎麼不講？這就是選擇性的標準。林佳龍身為外交部長，黨內的事情隨便表態？那是不是內閣裡面不同派系都出來表態支持自己人好了。到最後誰受傷等著看吧！看別的黨、看自己的黨、看自己派系標準都可以不一樣？正國會自求多福吧！

