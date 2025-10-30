正國會挺林岱樺！四叉貓喊「我才不要含淚投票」：大不了不去投票

記者楊士誼／台北報導

正國會力挺林岱樺，身為高雄選民的四叉貓表示「我才不要含淚投票，大不了就不去投票而已」。（圖／資料照）

身為民進黨正國會派系掌門人的外交部長林佳龍，29日晚間率派系黨公職發文力挺立委林岱樺，引起議論。林岱樺今（30）日受訪時表示，將在11月1日的活動上公開說明檢調的不法起訴，讓高雄市民審判。身為高雄選民的網紅四叉貓則發文表示「我才不要含淚投票，大不了就不去投票而已」。

林佳龍、王義川、卓冠廷等正國會黨公職發文支持林岱樺參選高雄市長，引起網友與支持者批評。林岱樺上午受訪說，她可以承受任何的攻擊，「但不要傷害我的朋友」。她表示，台灣的力量不容許一再地被切割，至於有沒有罪，她將在11月1號的活動上公開說明檢調的不法起訴，讓高雄市民公開審判。同樣參選的許智傑則表示尊重，而邱議瑩則表示「身為一個從政者，國家利益、台灣利益永遠要擺在第一位，接下來才是政黨，最後才是派系跟個人」。賴瑞隆則說，自己與林佳龍熟識，相信初選結束後大家會團結。

四叉貓在臉書發文表示「我才不要含淚投票，大不了就不去投票而已」，也引起網友熱議，有網友表示「再怎麼樣也不能挺貪污啊」、「那些正國會要支持同派不是不行，但冠上不貪不取的描述是在Hello」，但也有網友表示「初選都還沒開始 搞的好像已經出線一樣」、「黨內派系競爭很正常，不用太認真」。

