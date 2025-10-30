正國會挺林岱樺 律師：靠勢陳其邁陰德值太多？支持者不是這樣給你們情勒的！

正國會挺林岱樺（圖）參選2026高雄市長，律師林智群直言，是靠勢高雄市長陳其邁在高雄累積的陰德值太多？支持者不是這樣給你們情勒的！ 圖：林岱樺服務處/提供（資料照）

[Newtalk新聞] 隸屬正國會派系的民進黨立委林岱樺涉詐領助理費，遭檢方依貪污治罪條例等罪起訴，民進黨正國會掌門人、外交部長林佳龍與派系黨公職昨晚表態，力挺同派系立委林岱樺參選2026高雄市長，引發強烈反彈。對此，律師林智群今（30）日直言，是靠勢高雄市長陳其邁在高雄累積的陰德值太多？支持者不是這樣給你們情勒的！

林佳龍昨晚發文公開力挺林岱樺，指林岱樺擔任7屆立法委員，深耕基層，勤政愛民，有為有守，不貪不取，是優質立委；民進黨新北市議員卓冠廷則透過臉書指出，不讓林岱樺孤單，多屆的超資深立委，林岱樺認真地把每一刻都投注在她熱愛的土地，也把每一份力貢獻給願意相信而支持、請託她的人。

民進黨立委王義川也於Threads貼出林岱樺11月1日「大岡山大造勢，站出來，挺岱樺」活動宣傳海報，號召「星期六，高雄朋友我們岡山見」。

對此，林智群律師指出，林岱樺涉嫌詐領助理費被起訴，還跟宗教人士過從甚密，「光這兩點，台派就不可能支持她了」，結果還一堆民進黨人士（好像是同派系？）跳出來支持她？「你們是靠勢陳其邁在高雄市累積的陰德值太多，想幫忙花光嗎？」

「不要誤判局勢，更不要抱著支持者會含淚投票的想法」，林智群直言，支持者不是這樣給你們情勒的！

