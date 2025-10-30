正國會挺林岱樺 支持者含淚投票？台派律師嗆：別情勒

外交部長林佳龍、民進黨立委王義川，昨（29）日晚間先後在社群平台發文，表態力挺有意角逐高雄市長提名的民進黨立委林岱樺，引發外界熱議和綠營支持者不滿。對此，律師林智群砲轟，林岱樺涉嫌詐領助理費被起訴，還跟宗教人士過從甚密，光是這兩點，台派就不可能支持她，因此，不要誤判局勢，更不要抱著支持者會含淚投票的想法。

林佳龍昨天晚間分別在臉書和Threads發文，表示想和大家分享自己眼中的優質立委林岱樺，她擔任7屆立委，深耕基層、勤政愛民，有為有守、不貪不取，因此獲得大高雄鄉親的愛戴與支持，他並提到，本周六晚上6點，自己要邀請高雄市民朋友們站出來，一起為林岱樺、高雄加油。而王義川昨天也在Threads發文，轉發11月1日於岡山舉辦的力挺林岱樺造勢，並且寫道「星期六，高雄朋友我們岡山見」，但兩人的貼文都湧入不少負面留言。

廣告 廣告

林智群在臉書發文表示，林岱樺涉嫌詐領助理費被起訴，還跟宗教人士過從甚密，光是這兩點，台派就不可能支持她了，結果現在還有一堆民進黨人士跳出來支持她？「你們是靠勢陳其邁在高雄市累積的陰德值太多，想幫忙花光嗎」。他直言，不要誤判局勢，更不要抱著支持者會含淚投票的想法，「支持者不是這樣給你們情勒的」。

另外，根據《ETtoday新聞雲》今天報導，林岱樺國會辦公室指出，近日針對林的網路攻擊異常激增，短時間內出現超過1千則重複性留言與惡意抹黑，經初步比對，這些帳號來源集中且發文時間一致，疑似由同一家公關公司透過群控系統，操作水軍發動攻擊，時間點與《正國會聯合推薦文》發布幾乎同步。林岱樺批評，這顯示有人刻意放大議題、製造假熱度，試圖以網軍手段扭曲民意。

【連回中時新聞網原文】