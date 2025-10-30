正國會挺林岱樺 郭正亮喊「出鬼牌」：項莊舞劍意在沛公

外交部長林佳龍、民進黨立委王義川，昨（29）日晚間在社群平台發文，表態力挺有意角逐高雄市長提名的民進黨立委林岱樺，引發外界熱議。對此，前立委郭正亮認為，正國會的動作是出鬼牌、「項莊舞劍，意在沛公」，因為他們可能無法參選新北市和桃園市長，且兩都都沒有初選，所以要藉著挺林岱樺的方式討要說法。

林佳龍昨天晚間分別在臉書和Threads發文，表示想和大家分享自己眼中的優質立委林岱樺，她擔任7屆立委，深耕基層、勤政愛民，有為有守、不貪不取，因此獲得大高雄鄉親的愛戴與支持，他並提到，本周六晚上6點，自己要邀請高雄市民朋友們站出來，一起為林岱樺、高雄，以及我們還相信的公義台灣加油。而王義川昨天也在Threads發文，轉發11月1日於岡山舉辦的力挺林岱樺造勢，並且寫道「星期六，高雄朋友我們岡山見」。

郭正亮今天在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，最近的消息都對正國會不利，他們可能已經體會到，內政部前部長林右昌無法參選新北市長、王義川無法參選桃園市長，因此出了「鬼牌」、故意大張旗鼓地去支持林岱樺，但這「絕對是假的」。

郭正亮解釋，林岱樺可能無法參選市長，因為她面臨明顯的司法威攝，若選下去恐會有進一步的司法動作，而正國會不可能明知不可為而為之，所以這是「項莊舞劍，意在沛公」。他接著說，由於正國會可能無法參選新北市和桃園市長，且兩都都沒有初選，所以要藉著挺林岱樺的方式討要說法。

