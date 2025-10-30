正國會掌門人林佳龍領軍力挺林岱樺！談涉貪問題回應「支持她捍衛權利做司法辯護」...邱議瑩發聲「國家利益擺第一」：會拚盡全力贏得最後勝利

民進黨正國會掌門人、外交部長林佳龍與黨公職昨（29日）晚間公開力挺同派系立委林岱樺參選2026高雄市長。而針對林岱樺涉嫌詐領助理費，林佳龍表示，支持林岱樺捍衛自己的權利，「我們社會應該給予她這一個一定的空間」。對此，已經投入高雄市長黨內提名初選戰、獲湧言會支持的立委邱議瑩回應，國家利益、台灣利益要擺在第一位，接下來才是政黨、派系，「高雄市長初選，我會拚盡全力，贏得最後的勝利」。

隸屬正國會的民進黨立委林岱樺涉嫌利用職務，詐領助理費1496萬餘元，遭檢方依貪污治罪條例等罪起訴。本月27日首度開庭，正國會掌門人、外交部長林佳龍和一票正國會立委、議員等，昨晚突然於臉書發文，替林岱樺宣傳11月1日的造勢晚會，並表態支持林岱樺參選高雄市長。

林佳龍於文章提到，林岱樺擔任7屆立法委員，「深耕基層，勤政愛民，有為有守，不貪不取，因此獲得大高雄鄉親的愛戴與支持，邀請高雄市民站出來，為一個我們還相信的公義台灣加油」。林佳龍還在留言區分享林岱樺的主題曲〈心酸的告白〉。

不過，該文章引來許多民眾不滿，認為林岱樺因詐領助理費遭起訴，林佳龍卻稱「不貪不取」。對此，林佳龍今（30日）回應，台灣是一個民主法治且很保證人權的社會，「所以我們支持林岱樺委員，捍衛她自己的一個權利」。

而對於正國會表態支持林岱樺，已經投入高雄市長黨內提名初選戰，且獲得湧言會支持的邱議瑩表示，身為從政者，國家利益、台灣利益永遠要擺在第一位，接下來才是政黨，最後才是派系和個人。她說，「高雄市初選我會拚盡全力，贏得最後的勝利，所有評論就交由市民大家來公評」。

