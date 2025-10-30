正國會王義川、卓冠廷發文挺林岱樺選高雄！網轟｢民進黨嫌票太多｣

民進黨立委王義川。 圖：民進黨提供（資料照）

[Newtalk新聞] 隸屬正國會派系的民進黨立委林岱樺涉嫌利用職務詐領助理費1496餘萬，遭檢方依貪污治罪條例等罪起訴，民進黨正國會掌門人、外交部長林佳龍等派系黨公職29日晚間突然一同發文表態力挺林岱樺參選高雄市長，引起反彈聲浪。民進黨立委王義川發出「挺林岱樺岡山大造勢」貼文更遭到4000多則網友留言洗版砲轟。

王義川也於社群平台Threads貼出林岱樺11月1日「大岡山大造勢，站出來，挺岱樺」活動宣傳海報，並寫上「星期六，高雄朋友我們岡山見」。貼文一出，吸引15萬次瀏覽，並湧入4400則網友留言，有網友直呼：「民進黨是嫌票太多還是高雄太穩？沒這件事喔」。

也有網友直言：「我是高雄人，死忠台派，拒絕林岱樺」、「你挺她，那請你上政論不要再表現出一副正義凜然的樣子批評你的政敵」、「不是隨便推個民進黨的，高雄人就會全部買單喔」、「民進黨覺得高雄可以再一次丟失執政權嗎」、「你們有邱議瑩、賴瑞隆可以選，最後卻選林岱樺」。

另外，林佳龍子弟兵、民進黨新北市議員卓冠廷則在臉書發出長文寫道，不讓林岱樺孤單，多屆的超資深立委，再次挑戰參選高雄市長，民調持續領先了好長一段時間，可此時，也是最辛苦的那一個。過去幾年，林岱樺的身上有許多爭議，自己不會故意裝作沒看見。

卓冠廷表示，林岱樺的立場、表態、價值，常與他不同，但他有深刻的觀察，遇到批評時，林岱樺不會氣憤地指責別人不理解她，反而，會希望理解別人的想法。尤其，是當本土的支持者也對她產生質疑時。林岱樺認真地把每一刻都投注在她熱愛的土地，也把每一份力貢獻給願意相信而支持、請托她的人。

卓冠廷進一步強調，從政不易，現在很明顯地是林岱樺最困難的一刻，但他很敬佩林岱樺堅持的毅力和勇氣，不被打倒，而願意繼續不斷地溝通、說服。卓冠廷也提到，這禮拜六是林岱樺的大岡山造勢，他受到邀請也會參加，希望努力、認真奉獻的人不會孤單。

但貼文一出，仍遭到不少支持者留言痛批：「你在鬼扯什麼，你就是假裝看不見、不分是非搞派系的瞎挺」、「聽你說完我覺得很失望」、「派系對，什麼都對」、「有尊重過高雄人的想法嗎」、「正國會別鬧了好嗎」、「請吧你這一年在政論節目罵柯文哲貪污的話，原封不動的告訴她」。

