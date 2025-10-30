正國會王義川、卓冠廷表態挺林岱樺 綠網友喊拒投：民進黨嫌票太多？

正國會立委王義川跟進發文表態支持林岱樺，遭綠營支持者罵翻。（資料照片／李智為攝）

隸屬正國會的民進黨立委林岱樺涉嫌利用職務詐領逾1496萬助理費遭起訴，昨晚除了正國會掌門人、外交部長林佳龍在臉書發文表態支持林岱樺繼續參選高雄市長，立委王義川、新北市議員卓冠廷等民代也跟進發文表態，讓綠營支持者炸鍋，狠嗆「民進黨是嫌票太多還是高雄太穩？沒這件事喔」。

民進黨立委林岱樺涉嫌利用職務詐領助理費1496萬餘元，遭檢方依《貪汙治罪條例》等罪起訴，該案本月27日首度開庭，昨晚外交部長林佳龍，以及多名立委及地方民代陸續在臉書發文支持林岱樺，並宣傳林11月1日將在岡山舉行造勢晚會。

同樣發文宣傳的還有新北市議員卓冠廷，卓指出，林岱樺是多屆的超資深立委，再次挑戰參選高雄市長，她的民調持續領先了好長一段時間，可此時，她也是最辛苦的那一個。過去幾年，林岱樺的身上有許多爭議，自己不會故意裝作沒看見。

卓冠廷接著說，林岱樺的立場、表態、價值，常與他不同，但他觀察，林遇到批評時不會氣憤地指責別人不理解她，反而會希望理解別人的想法，尤其是當本土的支持者也對她產生質疑時。

卓冠廷說，這禮拜六是林岱樺的大岡山造勢，自己與許多朋友受到邀請，也會參加，希望努力、認真奉獻的人不會孤單，「岱樺姐，加油！」

另外，王義川也在Threads上發文宣傳林岱樺11月1日將出席造勢活動為林站台，但留言區湧入大批綠營支持者反彈，痛批「民進黨是嫌票太多還是高雄太穩？沒這件事喔」、「林岱樺為什麼沒有被停權」、「恕我無法支持」、「我高雄人、拒投林岱樺」。



