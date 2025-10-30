正國會突表態挺林岱樺選高雄市長！綠營支持者不滿 李正皓有不同看法

民進黨正國會派系突表態挺林岱樺，週六更將參與造勢助陣，引發議論。 圖：林岱樺臉書

[Newtalk新聞] 民進黨正國會掌門人、外交部長林佳龍等正國會黨公職昨晚突表態，力挺派系立委林岱樺參選高雄市長，引發議論，林佳龍更說林岱樺不貪不取，盼高雄市民站出來，「為一個我們還相信的公義台灣加油」，部分民進黨支持者相當不滿，對於這些不滿聲浪，與林佳龍子弟兵卓冠廷和王義川等人友好的政論節目主持人李正皓則有不同看法。

李正皓在Threads發文表示，這段時間以來台派、新台派最焦慮的是什麼？林岱樺脫黨參選、民進黨分裂丟掉高雄。

李正皓提到，初選過後，若林岱樺因為沒有被提名決定脫黨參選，按台派、新台派的期待，要不要有人去按耐？按民進黨的派系文化，誰要去處理這件事？若要去處理的人或是派系在初選前就放生林岱樺，之後如何說服林岱樺這場初選是公平的？

李正皓認為，退一步，若林岱樺還是堅持脫黨，那現在所有的相挺都可以成為操作民進黨支持者棄保的正當性。

李正皓強調，自己沒有跟卓冠廷跟王義川聊過這件事，上述僅是自己基於對民進黨派系政治的理解所做出的結論，要支持誰都可以，初選前努力幫忙拉票、初選後一致對外，這道理他認為大家都比他懂。

