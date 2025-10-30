正國會群起挺林岱樺！許智傑、邱議瑩、賴瑞隆反應曝光 強調派系利益擺最後

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

身兼外交部長與正國會掌門人的林佳龍，昨晚突率領派系成員發文，力挺民進黨立委林岱樺參選高雄市長，更稱涉入詐領助理費案的林岱華不貪不取，引起廣大網友反彈。對此，有意爭取民進黨高雄市長提名的邱議瑩、賴瑞隆、許智傑今（30）早都發聲了。其中，邱議瑩認為，身為從政者，派系與個人利益要擺最後，國家才應該永遠擺第一。

邱議瑩今早受訪時直呼，民進黨高雄市長的黨內初選，現在有派系領導人直接公然在臉書上號召。（資料照）

林佳龍日前在臉書表示，他想和大家分享我眼中的優質立委林岱樺，她擔任7屆立法委員，深耕基層，勤政愛民，有為有守，不貪不取，因此獲得大高雄鄉親的愛戴與支持。這個星期六晚上六點，佳龍邀請高雄的市民朋友們站出來，一起為岱樺加油！為高雄加油！為一個我們還相信的公義台灣加油。而正國會成員包括卓冠廷、王義川等人也紛紛發出類似貼文。

邱議瑩今早受訪時直呼，民進黨高雄市長的黨內初選，現在有派系領導人直接公然在臉書上號召。她認為，身為一個從政者，國家利益、台灣利益永遠要擺在第一位，接下來才是政黨，最後才是派系跟個人，至於整個高雄市的初選，她會拚盡全力贏得最後的勝利，所有的評論就交由市民大家來公評。

許智傑透過自錄影片表示，各派系有自己的立場及想法，他們都尊重。對他來說，國家、城市、市民的福利才是最重要的事情。

賴瑞隆今早在立法院受訪也指出，高雄市長初選就是君子之爭，點到為止不要傷了和氣，各自登山各自努力，大家要一起登頂，2026年選戰絕對是艱困一戰，要團結一致打贏這場選戰，守護住高雄發展跟台灣最大利益，大家有一樣的目標，共同來完成。

賴瑞隆也一一點出正國會成員說，林佳龍部長跟他熟識，曾給予很多施政上的建議；阿川（王義川）是好朋友，曾特別從義大利帶黃色小鴨給他，因為知道他當年舉辦黃色小鴨展非常成功；卓冠廷也是學弟，大家互動良好，初選過程大家各自有一些要完成的工作，相信初選結束後大家會團結。

