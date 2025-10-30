正國會表態力挺林岱樺選高雄 邱議瑩：會盡全力贏得勝利

高雄市 / 武廷融 綜合報導

民進黨高雄市長初選競爭激烈，有意角逐高雄市長人選包括新潮流系的賴瑞隆與許智傑、正國會的林岱樺，以及獲湧言會支持的邱議瑩。而同屬正國會的外交部長林佳龍、立委王義川等人昨(29)日發文力挺林岱樺。對此，邱議瑩今(30)日受訪時回應，她認為國家利益、台灣利益要擺在第一位，接下來才是政黨、派系，「高雄市長初選，我會拚盡全力，贏得最後的勝利。」

有意角逐高雄市長的民進黨立委林岱樺，近日因涉詐領助理費等案遭起訴，不過同屬正國會的外交部長林佳龍、立委王義川、新北市議員卓冠廷與陳乃瑜等人，在昨日相繼表態力挺林岱樺，引發關注。

對此，同樣投入高雄市長初選的立委邱議瑩，今日受訪時表示，身為從政者，國家利益、台灣利益永遠要擺在第一位，接下來才是政黨，最後才是派系和個人，「高雄市初選我會拚盡全力，贏得最後的勝利，所有評論就交由市民大家來公評」。

