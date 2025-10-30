正國會表態挺林岱樺 詹江村喊「出大事了」：民進黨放棄邱議瑩

詹江村表示，民進黨不得不死馬當作活馬醫，放棄邱議瑩，全力相挺深陷助理費泥淖的林岱樺。（圖／報系資料照）

民進黨立委林岱樺、邱議瑩、賴瑞隆、許智傑都有意爭取2026高雄市長提名。國民黨桃園市議員詹江村今（30）日表示，「丞相起風，出大事了！」，看見民進黨立委王義川、外交部長林佳龍直接社群相挺，迫使民進黨不得不死馬當作活馬醫，放棄邱議瑩，全力相挺深陷助理費泥淖的林岱樺。

林佳龍29日於臉書發文，稱林岱樺有為有守，不貪不取，引發熱議。同屬正國會的立委王義川、北市議會民主進步黨黨團幹事長卓冠廷也都發文表態力挺林岱樺。

廣告 廣告

詹江村凌晨於臉書發文表示，自從高雄美濃日前爆出盜採砂石後，邱議瑩的民調就一路直直落，近日又因掌摑案被法官認為是連續掌摑慣犯，因而被求刑，更是重創「玉女形象」。

詹江村指出，這使民進黨不得不逼出大招，轉挺林岱樺。賴清德愛將，大兵王義川直接社群相挺，林佳龍更是幫林岱樺的助理費洗地，說她是不貪不取，民進黨議員也紛紛讚揚林岱樺服務落實。

詹江村說，看來柯志恩已經打得邱議瑩連滾帶爬，滿地找牙，抬不起頭。這也迫使民進黨，不得不死馬當作活馬醫，放棄邱議瑩，全力相挺深陷助理費泥淖的林岱樺。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

王子遭控偷吃人妻粿粿「上海演唱會恐喊卡」 陸網怒喊：禁劣質藝人

王子不倫戀粿粿有跡可循！昔自曝「戀愛障眼法」全中 證據影片被挖出

坣娜死因曝光！傳「不敵胰臟癌」病逝 生前要親友保密：千萬不可對外說