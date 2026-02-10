正國會「正派台中隊」6人組 完成民進黨市議員初選登記

《圖說》現任議員江肇國、周永鴻、蔡耀頡、張家銨與新人曾咨耀、陳怡潔6人，組成「正派台中隊」連線。

【民眾網諸葛志一臺中報導】民進黨正國會現任議員江肇國、周永鴻、蔡耀頡、張家銨與新人曾咨耀、陳怡潔，6人組成「正派台中隊」連線，10日在立委王義川陪同下，前往民進黨台中市黨部完成市議員黨內提名初選登記，眾人高喊「凍蒜、全壘打」，正式投入黨內初選。

正國會市議員周永鴻、江肇國、蔡耀頡、張家銨等人，都將爭取連任；曾咨耀將接棒其父、市議員曾朝榮；陳怡潔則將投入沙鹿、清水、梧棲的二選區選戰。

王義川表示，周永鴻的選區神岡、大雅、潭子區，是台中重要的產業聚落；江肇國在舊城區中、西區推動各項發展；在屯區太平區耕耘的蔡耀頡；張家銨在龍井、大肚、烏日區努力付出，4位現任市議員在議會期間正派問政，也熟悉市政，在議會的表現有目共睹。

王義川說，他也想推薦這次的新人曾咨耀、陳怡潔，陳怡潔將挑戰正副議長張清照、顏莉敏相當不容易。曾咨耀則是在北屯區最資深的新人，在地方耕耘多年，將延續曾朝榮問政。

王義川強調，這次推出的6位市議員參選人，不論是否會進入民調初選，或是日後投入11月大選，正國會將全力輔選讓6人順利當選。6位也將成為市長參選人、立委何欣純重要的雷達，大家會將基層民意給何，共同合作解決民意。