正國會4將缺席！林岱樺淚灑舞台喊清白：不會被暗黑勢力打倒

民進黨立委林岱樺積極投入高雄市長初選，正國會掌門人、外交部長林佳龍及派系大將立委王義川和新北市議員卓冠廷等人原本也發文支持，但態度大轉彎，原本要出席造勢場會相挺，但最後一刻突然取消。面對這些狀況，加上涉貪被起訴一事，林岱樺堅持自身清白淚灑舞台，向鄉親保證自己絕不會被暗黑勢力打倒。

林岱樺今（1）日晚間在岡山舉辦第一場大型造勢活動，在台上表示，「因為岱樺民調衝到第1名，所以黑暗的勢力就利用媒體，把岱樺抹黑抹黃，糟蹋我的清白、糟蹋我的信用」，林岱樺強調自己會含著眼淚、咬緊牙根，堅決繼續走下去。

