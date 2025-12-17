正妹中醫師認證「男友要找好色的」 3理由證明對女生更好

黛比中醫師提出3項理由，認為男友要找好色的。（圖／翻攝自@debbyhu14 IG）





單身女性挑男友要找什麼樣的對象，有許多不同的見解。正妹中醫師黛比提供了一種新觀點，認為挑男朋友一定要找夠色的、有性慾的，並依照中醫專業的論證，提出了3項支持這項觀點的理由。

男友要找夠色的3大理由

1.荷爾蒙與身體壓力在正常範圍內

2.腎氣足、精神好

3.氣血循環良好充足

黛比中醫師進一步解釋，當荷爾蒙與身體壓力在正常範圍內，就會反應在性慾上，情緒就會比較穩定，不太會亂發脾氣。

黛比中醫師提到，性慾也代表腎氣足、精神好，做事就會比較積極主動，這樣的男友就會比較願意陪你、比較願意付出。

黛比中醫師說，氣血循環良好充足也會反映在性慾上，這樣的男性會比較陽光、積極、樂觀，跟他相處起來就會比較輕鬆、自在舒適。

黛比中醫師最後總結，男生對另一半好色不是壞事，是健康穩定，也代表妳對他很有吸引力，也想好好愛你。

網友紛紛在黛比中醫師的IG留言表示，「第一次聽到這種說法」、「好特別的觀點」、「期待女生版本」、「有醫師認證，馬上傳給對象看」、「聽妳這麼一說怎麼覺得好像很有道理欸」。

