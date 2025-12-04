正妹主播唸對「蛤蜊」讀音暴紅 家長私訊曝小學生指定收看

高毓璘收到小學生家長私訊，內容曝光。（圖／翻攝自主播 高毓璘 臉書）

擁有「主播界洪曉蕾」封號的美女主播高毓璘，因亮麗氣質與專業穩健的主播台表現而深受觀眾喜愛，社群平台也累積大量忠實粉絲。今（4日）她在社群曬出一張氣質自拍照，並分享一則來自家長的私訊，引起網友熱烈討論，原因竟然是她把「蛤蜊」的讀音唸對了，意外成為小學生心目中的「發音模範主播」。

高毓璘今日貼出一張在室內空間拍攝的自拍照，只見她留著柔順長髮、妝容清新，身穿簡潔的白色上衣，整體風格知性又親切，她靠著手微笑看向鏡頭，展現主播台外更生活化的一面。貼文中她笑稱：「老師在上課，高主播有在聽！」，並提醒大家「蛤蜊」的正確讀音是「ㄍㄜˊ ㄌㄧˊ」，還俏皮問：「你唸對了嗎？」，笑說自己平時陪孩子讀書，沒想到功效竟然在播報時展現出來。

讓她忍不住分享的原因，是一名家長私訊表示，家中小四與小二的孩子在看新聞時都對她讚譽有加，家長更轉述孩子的話，說以後傍晚時間只要看她播報，「報告高主播，家裡分別在就讀小四跟小二的小朋友對您讚譽有加，他們說您是他們在電視上聽到第一位，把蛤蜊音唸對的主播，他們指定以後傍晚只看您播的新聞」。

這段可愛又真誠的回饋，展現高毓璘在各年齡層觀眾中的高人氣。貼文曝光後，不少網友笑說：「直接成為小朋友心中的女神」、「陪讀值得了，還是得主播來正音」、「果然是名不虛傳的高主播」，也有網友打趣：「這樣說搞不好一堆人都聽不懂是在說什麼」，釣出高毓璘親民回應：「事實證明，我果然是小學生之母，陪讀不是假的」。

