正妹主播報新聞「突噴冷笑話」 自己笑場吸30萬網友觀看

TVBS新聞主播張良瑜近日在個人IG上分享一段新聞播報結束後的片段，她在與網友互動時突拋出一則冷笑話，並在講完後自己笑場，相關畫面在網路上瘋傳，吸引超過30萬人觀看，網友紛紛留言笑道「超好笑，這個直播我有跟到」、「我覺得這個效果很優啊，端正之餘還可以讓大家笑一下」。

影片中，張良瑜在完成新聞播報後，突詢問網友：「你們知道蛤蜊義大利麵放半年會變成什麼嗎？答案是白酒（擺久）蛤蜊義大利麵。」並在講完後自行笑場，相關片段PO上網後，引來網友留言笑道「真的放鬆很多，好好看，喜歡這樣的氛圍」、「好可愛」、「自己笑場最好笑」。相關片段上線不到1天，觀看次數就突破30萬。

張良瑜曾任東森新聞氣象主播，現職TVBS體育記者兼新聞主播，曾採訪世界棒球經典賽、世界棒球12強賽、NBA、MLB、亞運等等，目前IG擁有7.5萬粉絲，笑場的可愛畫面也再度吸引網友注意。（責任編輯：王晨芝）



