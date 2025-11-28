正妹主播昔「桌上秀UU」翻車！「離職真相」全說了…

娛樂中心／于士宸報導

日本國家電視台《NHK》美女主播中川安奈，擁有美麗外型以及火辣身材，在主播圈被封為「峰不二子」。沒想到，先前卻因一張「胸部放桌上­」的照片暴紅，遭電視台警告；而去年她又因轉播巴黎奧運時穿著特殊，遭網友誤會為「沒穿衣服」。如今，已離開新聞台成為自由主播的中川安奈近日也在日本節目中揭開自己「為何離職」的內幕。





中川安奈日前已刪除部分「誠意辣照」。（圖／翻攝自IG@nakagawa.anna1022）

中川安奈近日登上綜藝節目《人間研究所》親揭「離職真相」。（圖／翻攝自IG@nakagawa.anna1022）





32歲美女主播中川安奈入行9年，曾主持《朝日新聞》、《星期日體育》等節目，因火辣身材與亮眼外型，被網友封為「NHK峰不二子」。她不僅五官精緻、氣質甜美，傲人上圍與勻稱曲線也十分吸睛，平時多以貼身穿搭展現好身材，是許多觀眾心中的人氣女神。根據日媒《J-CAST NEWS》報導，中川安奈已於今年3月離開NHK，轉為自由主播；而針對外界關心的離職原因，她日前也在綜藝節目《人間研究所》中親自說明，終於解開粉絲的疑惑。中川安奈坦言，自己長期受到一個困擾，就是「大多數觀眾把焦點放在我的戀愛話題、時尚打扮和外貌上，卻忽略、甚至缺乏對我播報能力的肯定」。至於真正決定離開NHK的「真相」，她則透露，是因為認為自己「若繼續待在NHK，很難有機會主持《紅白歌唱大賽》」，直言：「《紅白》是所有人都嚮往的舞台，我覺得自己的路逐漸偏離，所以希望出去累積更多經驗」。





中川安奈去年巴黎奧運開幕式轉播時，因身穿膚色上衣，讓觀眾以為她沒穿衣服。（圖／擷取自X＠matsudo_police）













中川安奈在今年8月發行第一本寫真集，正式進軍寫真界。（圖／翻攝自Horipro官網、IG@nakagawa.anna1022）





回憶起去年（2024）巴黎奧運開幕式轉播，當時中川安奈因身穿膚色上衣，搭配白色外套，讓觀眾誤以為「沒穿衣服」，掀起熱烈討論，中川安奈對這件事也是記憶猶新，她當時回應：「我那時想著希望選手們都能拿到金牌，就和造型師討論後穿了金色內搭、帶金色亮片的上衣。外面再搭配一件白色夾克，結果卻被說『那件白夾克下面看起來像是裸的』」，讓她也相當無奈。如今，已轉戰擔任自由主播的中川安奈，也展現自己的優勢，在今年8月發行第一本寫真集，正式進軍寫真界。

原文出處：日本正妹主播昔「桌上秀車頭燈」慘翻車！不忍公開「離職真相」：偏離了…

