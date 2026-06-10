正妹人妻因「嘴狂飄酸臭味」逼瘋尪 醫揭背後真相：小心3大疾病找上門

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生活中心／王文承報導

一名男子抱怨，老婆不僅外型亮眼、身材姣好，還會做菜、與婆婆相處融洽，堪稱「完美人妻」，但卻有一個讓他難以忍受的缺點，那就是嚴重口臭，讓他直呼「真的受不了」。（圖／Pixabay）

不少人認為婚姻中最重要的是彼此包容，但若另一半有長期難以改善的生活問題，仍可能成為感情中的隱形壓力。一名男子抱怨，老婆不僅外型亮眼、身材姣好，還會做菜、與婆婆相處融洽，堪稱「完美人妻」，但卻有一個讓他難以忍受的缺點，那就是嚴重口臭，讓他直呼「真的受不了」，貼文曝光後，立刻掀起網友熱議。

人妻因口臭逼瘋尪 醫揭3大疾病恐找上門



一名男網友在臉書社團《靠北婚姻－暢聊婚姻大小事》發文表示，老婆各方面條件都很好，身材姣好、外型亮眼，平時上得了廳堂、下得了廚房，就連婆婆也對她讚不絕口，可以說是大家眼中的完美人妻。不過，男網友指出，老婆有個讓他困擾的缺點「口臭」，而且氣味濃厚，讓人超級受不了。

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貼文曝光後，不少網友紛紛指責原PO，「誰沒有缺點」、「可能是扁桃腺結石，治療後就能改善」、「是不是牙周病造成的？可以先找牙醫檢查看看」、「沒有完美的人，好老公會陪著老婆一起解決問題，而不是偷抱怨」。

對此，耳鼻喉科醫師陳亮宇曾在臉書粉專指出，口臭常見原因主要分為3大類。首先是口腔問題，包括牙周病、牙結石、蛀牙或清潔不完全等，都可能導致口氣不佳；其次是腸胃問題，像是胃食道逆流、消化不良等，也容易讓口中出現酸臭味；最後則是鼻腔問題，若有鼻塞、鼻竇炎或長期用嘴巴呼吸，導致口腔乾燥、口水分泌不足，同樣可能產生異味。

醫師也提醒，若口臭問題長期存在且無法改善，建議盡早就醫檢查，找出真正原因，才能對症治療，避免影響人際與親密關係。

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