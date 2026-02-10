正妹偶像雪地穿「史庫水」！清涼畫面曝光遭炎上

娛樂中心／楊佩怡報導

來自廣島的日本地下偶像女團「Planck Stars」（プランクスターズ）向來以「自由奔放的惡童」為賣點，就在近日，其中成員們受邀參加「札幌雪祭」演出時，在攝氏零下11度的暴風雪中，突然脫掉白色大衣，全身僅穿著一件「史庫水」進行熱舞表演，引發網友熱議。





正妹偶像札幌雪祭辣穿「極短史庫水」！手拿「冰淇淋狂舔」畫面曝光遭炎上

Planck Stars成員「愛成來來」在舞台上穿著史庫水表演。（圖／翻攝自X平台）

根據日媒報導，Planck Stars日前受邀參加在北海道札幌市的大通公園舉行的札幌雪祭，當天受寒流影響，日本各地下起大雪，北海道氣溫甚至只有零下低溫。Planck Stars經紀公司也在8日在PO出演出片段。畫面中可見，在登台不久後，成員們竟脫下外面的保暖衣，只穿短袖和極短褲，在台上跳舞；而其中一名綁著雙馬尾的成員「愛成來來」，更是換上深藍色「史庫水」，短褲直逼腿根顯走光，她還一邊吃著冰淇淋與台下粉絲互動。

廣告 廣告









正妹偶像札幌雪祭辣穿「極短史庫水」！手拿「冰淇淋狂舔」畫面曝光遭炎上

Planck Stars成員們在台上穿著極短褲熱舞。（圖／翻攝自X平台）





畫面曝光後，迅速在網路上瘋傳，引發日網熱議，大批網友痛批「他們竟然讓她穿史庫水而不是運動服，這公司瘋了」、「她為什麼冬天要穿成這樣」、「這會凍傷吧！光看照片都感覺好冷」、「我猜她肯定凍傷了」、「看起來就像冬天游泳一樣冷…」，還有不少人認為，現場有許多家庭與小孩，此舉不分場合穿出史庫水過於色情。





正妹偶像札幌雪祭辣穿「極短史庫水」！手拿「冰淇淋狂舔」畫面曝光遭炎上

有網友認為當天台下有許多小朋友在場，穿史庫水表演太過裸露。（圖／翻攝自X平台）





正妹偶像札幌雪祭辣穿「極短史庫水」！手拿「冰淇淋狂舔」畫面曝光遭炎上



經紀公司發聲明道歉，同時也透露穿史庫水是成員自己的驚喜安排，公司並不知道。（圖／翻攝自X＠@planckstars）

隨著爭議持續延燒，Planck Stars的經紀公司在9日發聲明道歉了，公司表示成員「愛成來來」穿著史庫水登台，是她個人以「驚喜服裝」的形式穿著泳裝登台演出，成員並未事先向公司通報此服裝安排；針對服裝及演出內容造成大眾擔心、不快，以及對相關人士帶來的困擾，公司表示由衷的歉意。公司也強調，未來將強化活動演出前的服裝與內容通報義務。

















原文出處：正妹偶像札幌雪祭辣穿「極短史庫水」！手拿「冰淇淋狂舔」畫面曝光遭炎上

更多民視新聞報導

「羊小編」沒被開除！吳淡如開「多2倍高薪」出手挖角

伍思凱獨子醜聞再+2！遭控狂借錢…還盧要「三人行」

言承旭突現身央視彩排春晚！多名「台灣藝人」也入列

