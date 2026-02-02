正妹助理離職牙醫包2千元餞別 趁機熊抱、強吻「可以再放肆一點嗎？」

社會中心／陳韋劭報導

牙醫以餞別為由強吻猥褻女助理。（示意圖／翻攝自Pakutaso）

台南市一名正妹牙醫助理小柔（化名）從診所離職，蔡姓牙醫包了2千元紅包給她，卻以餞別為由趁機熊抱、強吻得逞，甚至詢問她「可以再放肆一點嗎？」，小柔不甘遭侵犯提告。台南地院審理後，依犯強制猥褻罪判刑6月，緩刑2年。

判決指出，小柔為牙醫診所蔡姓院長所聘雇的女助理，2025年5月1日晚間7時許，蔡姓男子在休息室內以感謝及餞別為由，交付紅包2000元給小柔，並張開雙臂欲擁抱，小柔起初認為蔡男出於禮貌，因此迎合擁抱，但蔡男卻施加力量環抱她，並親吻其側臉，接著又拉下小柔的口罩，強吻其嘴唇數秒，並不顧對方閃躲、反抗，持續強抱得逞，過程中還詢問小柔「可以再放肆一點嗎？」等語，因女方持續反抗才做罷。

小柔不甘遭蔡姓牙醫侵犯，離職後報警對蔡男提告，台南地方檢察署檢察官偵查後，依強制猥褻罪嫌起訴蔡男。

台南地方法院審理後，認為蔡男違反告訴人意願，施以強制猥褻犯行，致其身心受創，審酌蔡男犯後坦承態度，無，並與告訴人和解賠償15萬元完畢，告訴人願原諒被告等一切情況，依犯強制猥褻罪判處有期徒刑6月，如易科罰金，緩刑2年，緩刑期間付保護管束。

