正妹員工「徒手打奶茶」稱玩印度哏遭炎上 霸王茶姬總部回應了

中國知名手搖品牌「霸王茶姬」因員工「手打奶茶」玩哏片遭炎上。（翻攝自微博）

中國知名手搖品牌「霸王茶姬」深受兩岸民眾喜愛，不過福建漳州一家門市爆出店員「手打奶茶」玩哏片遭炎上，引發中國網友反彈，痛批「太噁心」。

據陸媒《江南都市報》報導，涉事門市劉姓店員拍攝「手打奶茶」影片，並自己親自上傳，背景音樂還搭配印度風格曲目。影片中只見店員未戴手套，直接徒手捶打杯內冰塊、捏擠檸檬、橙片，甚至還將手伸進奶茶杯內攪拌原料，並將灑落在桌面的奶茶刮回杯中，影片一曝光，隨即引發爭議。

玩印度奶茶哏「手打奶茶」遭炎上

大票網友紛紛在影片留言區批評，更有質疑是否仍在營業時間操作，而該員工原本回覆「9點還沒打烊」，事後則改口稱是「打烊後用報廢物料模仿印度奶茶玩哏」，並標註為娛樂內容，但仍止不住爭議越演越烈。

霸王茶姬總部回應了

對此，霸王茶姬總部事後展開調查，證實影片拍攝地點為福建漳州一間加盟店，並表示畫面中使用的物料屬於報損廢棄品，拍攝後已全數銷毀，未對外販售，同時強調員工曾對外不實聲稱「打烊後操作」，已違反公司規定。

