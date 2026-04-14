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正妹嗨慶22歲買房！網見本業驚「入行3年月新20萬↑」秒跪了
生活中心／綜合報導
許多人都夢想就職存上第一桶金，下一步進展「有車有房」的生活，近日就有一名22歲高雄正妹過去分享自己順利簽下契約、買下人生第一間房子的貼文再度被挖出，當時他感嘆「像做夢一樣」，貼文在網路掀起熱烈討論，不少網友好奇他的職業，甚至還有人懷疑正妹「頭期款哪來」，對此正妹本人公開他超反差職業就是「船員」，讓內行網友也跳出來稱：「沒記錯第三年就月薪20多萬了…」。
正妹透露自己的職業是船員，並表示努力存錢後順利完成買房目標，直呼「像做夢一樣」。（示意圖非關本新聞／民視資料照）
一名高雄短髮正妹在社群PO出自己買房簽契約的照片，他嗨喊「22歲買了一間房子，像做夢一樣！」，並想到「以後可以走路去看大港開唱了！」，他就覺得十分滿足，正妹更感嘆「工作累累的時候，看看自己的房子，好像又有工作的動力」，最後更公開自己的真實職業就是「跑船」，他笑稱自己目前的工作狀態是「存錢存錢玩玩玩」。
內行網友指出，甲級船員薪資相對優渥，有人分享第三年月薪可達20多萬元，加上包吃包住，存錢速度相當快。（示意圖非關本新聞／民視資料照）
正妹的貼文一公開，立刻就在社群掀起討論，沒想到就有網友質疑「頭期哪裡來的？」，讓內行網友坐不住：「人家船員，正正當當高薪工作。」、「很多人都不知道甲級船員薪水有多高，第一年就吊打很多人了。公司同事的女兒也是甲級船員，假如沒記錯他說第三年就月薪20多萬了。」、「買個房，對跑船仔來說很基本的吧？」、「人家人家薪水三個月抵你一年，還不含年終、加上公司包吃包住沒地方花錢，22歲買房不ey」，經過解釋，也讓許多路過網友留言感嘆：「看完版主做的是什麼後覺得他真活該賺大錢」、「早就知道不選什麼土木系」、「跑船的人都給一個超級尊重，有夠猛」。
正妹提醒，跑船薪水雖高，但需要長時間離家，也承受一定心理壓力，並非輕鬆工作，建議審慎評估自身狀況再做決定。（示意圖非關本新聞／民視資料照）
該名正妹也在近期又跳出來分享自己為何當初會想成為船員，他解釋船員主要分為「甲板」與「輪機」，分別負責航行與機械維修，並依資格區分為甲級與乙級。最快入行方式是報名航訓中心乙級船員訓練班，雖然工作壓力相對較小，但多為勞力性質，薪資也低於甲級船員；若想成為甲級船員，則需就讀海事相關科系，如海事院校所開設的STCW課程，修習後才具備報考航海或輪機人員證照資格。
對於已畢業仍想投入航運產業者，也可透過學士後專班補修相關課程，通常一至兩年即可取得證照。不過從她也提醒，跑船薪資看似優渥，「但這份薪水是用時間換出來的，同時這工作的心裡壓力也是蠻大的，還不能每天看到家人朋友」，雖然工作內容不是太複雜、他本人也不會到太勞累，但想要來跑船的還是要想清楚，他建議有意投入者事前審慎評估，了解產業辛苦之處再做決定。
原文出處：22歲正妹買房豪付頭期款！網一看本業驚「入行3年月新20萬↑」秒跪：有夠猛
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