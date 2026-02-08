正妹大胃王揭童年創傷！遭哥哥友人性侵一年還被威脅噤聲

知名大胃王YouTuber路路（LuLu）在直播中淚訴童年創傷，透露幼稚園時期曾遭哥哥好友性侵長達一年。（圖／翻攝自路路Yt頻道）





人氣大胃王YouTuber「路路LuLu」以挑戰巨量美食走紅。螢幕前陽光開朗的她，內心卻藏著一段童年創傷。路路曾在直播中揭露，自己在幼稚園時期曾遭到哥哥好友「A男」性侵長達一年，期間更被對方以家人安危威脅噤聲。這段過往也讓她陷入長達十年的憂鬱症抗爭。

知名大胃王YouTuber路路過去以挑戰各種巨量美食走紅。（圖／翻攝自路路Yt頻道）

威脅家人成枷鎖！童年陰影長達數年

回憶起那段往事，路路情緒激動、數度掩面痛哭。她表示，就讀幼稚園中、大班時，父母因工作繁忙，她常隨哥哥前往就讀國小的玩伴「A男」家中玩耍，未料卻成了噩夢的開始。A男對她施加長達一年的性侵犯，期間還有另一對兄弟B男與C男也曾對她伸出魔爪。當時年幼的路路之所以不敢求救，是因為A男語帶威脅地恐嚇：「如果我把這件事講出去，他就會找人傷害我的家人。」讓她小小年紀便背負著巨大的心理壓力。

保守教育成最後稻草

這道傷疤直到國小三年級再度被揭開，當時健教課老師一句「女生婚前性行為會被瞧不起」的保守價值觀，成了壓垮路路的最後一根稻草，讓她一度產生輕生念頭。所幸後來遇到一名熱心的老師，在得知真相後幫忙報警並對A男提告。雖然因時間久遠且記憶模糊，最終僅能對A男追究責任，但看到對方接受法律裁決與心理輔導，路路也表示接受這遲來的正義。

雖然與憂鬱症狀及幻聽纏鬥多年，甚至常聽見否定自我的聲音。她坦言，當時加害者們也尚未成年，既然已經得到教訓，她選擇與往事和解。

卸下網紅身份 赴澳洲開啟第二人生

雖然與憂鬱及幻聽纏鬥多年，但路路近年來逐漸活出自我。她在2024年初宣佈卸下YouTuber身份，決定赴澳洲展開新生活，並在當地的診所就職。2025年，路路更驚喜宣佈與認識僅三個月的對象在雪梨閃婚，大方曬出唯美婚紗照，邁入人生新階段。

路路於2025年宣布結婚。（圖／翻攝自路路IG）

