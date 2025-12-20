正妹大胃王被騙光所有存款！窮到只能吃廚餘果腹

生活中心／綜合報導



擁有超過68萬粉絲的大胃王YouTuber「路路LuLu」，憑藉嬌小身形卻能吞下驚人份量的食物走紅，她曾經最多可以吃下7公斤的食物。不過近來她不只坦言長期大胃王挑戰已對身體造成嚴重職業傷害，也罕見公開學生時期曾被詐騙、窮到撿廚餘果腹的過往，反差人生曝光後引發熱烈討論。





大胃王路路自爆學生時期遭詐騙 窮到翻廚餘桶吃剩飯撐過一年

路路在高中時被詐騙集團騙走10多萬元，讓她窮到只能到廚餘桶檢剩飯吃。（圖／翻攝自IG@yuzi_lu）

路路曾接受《ETtoday星光雲》採訪，表示自己高一時因網購資料外洩，誤信詐騙集團要求「銀行對帳」，甚至被引導到超商購買遊戲點數，短短時間內10多萬元存款全數被騙光，這對當時仍是學生的她來說，衝擊宛如天塌下來，「原本很獨立，存好錢想做很多事，結果一夕之間什麼都沒有了」。她最害怕的不是丟臉，而是不知道學費與生活費該怎麼辦，一度不敢跟家人說，只能硬撐。

如今路路（著婚紗者）已卸下YouTuber身份，在澳洲與老公結婚生活。（圖／翻攝自IG@yuzi_lu）

那段時間，路路幾乎長達近一年沒錢吃飯，最窮時甚至還要蹲在廚餘桶旁撿剩飯果腹，還曾徒手翻找廚餘上層止餓。當時班上同學漸漸察覺路路有異狀，於是開始在倒廚餘前默默把沒吃完的便當留給她，才讓她勉強撐過難關，後來她靠到酒店當清潔服務生，生活才慢慢好轉。這段經歷也讓路路養成極強的儲蓄與危機意識，生活節儉、不愛名牌，拍片以外幾乎待在家。對於這段經歷，路路表示「人都很喜歡問一個問題『若人生重來，會想選這樣的路嗎？』如果我人生會一直遇到這些，更能承受很多事，狀態蠻好的，心理素質才會變成這樣」。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：大胃王路路自爆學生時期慘被詐騙騙光積蓄 窮到翻廚餘桶吃剩飯撐一年

