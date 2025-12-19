正妹大胃王遭詐騙！存款被挖空吃廚餘度日 苦攢萬元學費全變泡影

記者鄭尹翔／台北報導

路路LULU以大胃女王出名。（圖／路路LULU 授權）

超人氣大胃王 YouTuber「路路LULU」以驚人食量走紅網路，曾在快食比賽中於短時間內完食 2 公斤巨無霸丼飯，並喝下超大杯珍奶，累積大量粉絲關注。然而她近期不僅坦言長期大胃王挑戰已對身體造成嚴重職業傷害，更首度公開學生時期曾遭詐騙的辛酸往事，引發網友熱議。

熱愛吃大份量美食的路路，近日拍攝影片挑戰10公斤重的戰斧牛排。（圖／路路LULU 授權）

「正妹大胃王」路路LuLu宣布頻道無限期停更。（圖／翻攝自YouTube）

根據《ETtoday星光雲》報導，路路LULU透露自己在唸高一時，因遭詐騙集團設局，誤信對方要求到銀行對帳，甚至被引導至超商購買遊戲點數，最終十萬元存款全數被騙走。她形容當下的衝擊極大，「原本很獨立、存好錢想做很多事，卻一夕之間什麼都沒有了。」

突如其來的經濟困境，讓年紀尚小的她陷入生活危機。路路LULU坦言，當時最擔心的不是別的，而是學費與生活費該怎麼辦，甚至一度窮到蹲在廚餘桶旁撿食剩飯，靠著撿廚餘果腹，才勉強撐過那段日子。這段經歷也讓她至今對「貧窮」心生恐懼。

也因為這次被詐騙的慘痛教訓，路路LULU表示，後來養成了強烈的儲蓄與危機意識，對金錢格外謹慎。她感嘆，學生時期的那次打擊，成為影響人生觀的重要轉捩點，也讓她更加珍惜現在所擁有的一切。消息曝光後，不少粉絲湧入留言區替她打氣，也呼籲年輕族群務必提高防詐騙意識，避免重蹈覆轍。

