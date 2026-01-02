正妹女兒準備升大學 五月天冠佑許願「離我近一點」

小玫瑰擔任五月天嘉賓。（圖／相信音樂提供）

五月天在2026年第一場5525+1《回到那一天》25週年巡迴演唱會，冠佑先實現了2個新年願望，他許下第一個願望是：「希望家人在我們身邊，每個喜歡五月天都是家人，一起往80歲走去。」接著提到：「小玫瑰明年要讀大學，希望她能夠離我近一點。」因此2026的第一天，「小玫瑰」劉芯妤擔任嘉賓，與爸爸冠佑「靠近一點」。

在冠佑演唱到〈超人〉歌詞「世界如果被殘酷攻擊，誰來接手我的超能力」時，小玫瑰唱著「世界如果被殘酷攻擊，換我伸手輕輕擁抱你」緩緩登場，兩人一起合唱，場面溫馨感人，冠佑就像「超人」展開披風，保護著小玫瑰成長，阿信說：「小玫瑰為了學音樂去很遠的地方，冠佑無法常見到她，這首歌無論是爸爸對小玫瑰唱，或小玫瑰對冠佑唱，都是很適合的一首歌。」

冠佑希望女兒離自己近一點。（圖／相信音樂提供）

接著冠佑和小玫瑰一起合唱〈我不願讓你一個人〉，唱出父女間的愛，如今小玫瑰也遺傳爸爸的音樂基因，演唱自己製作、創作的〈朋友而已〉，好歌聲全場聽得如痴如醉。最後小玫瑰跟乾爹阿信說：「你知道是你給我這個『第二人生』，二年前跟你在那（小舞台）看星星。」再次站上同樣的舞台，在這兩年小玫瑰也交出了她的音樂作品，五月天也祝福她在音樂道路上繼續一路前進。

2026年的第一天，五月天依舊陪伴現場歌迷一路嗨唱一路嗨跳以抵抗寒冷，怪獸說：「昨天跨完年今天一站上台就很明顯感受氣溫下降很多度，還有很大風，讓我的肩有寒氣穿進來，我需要你的體溫。」此時石頭抱緊怪獸為他取暖，瑪莎馬上看透怪獸意圖開玩笑說：「石頭，他不是跟你說，他是跟觀眾說，他要下台。」歌迷開心歡呼，怪獸馬上接說：「五月天需要你們的熱情！需要提高10度！」

