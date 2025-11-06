正妹女友低調陪15年！黃明志昔喊「想結婚」卻爆同房謝侑芯

娛樂中心／周希雯報導

馬來西亞歌手黃明志捲入「台灣護理系女神」謝侑芯命案，大馬警方宣布從猝死案轉為謀殺案調查，黃明志因神隱被通緝後，昨日凌晨（5）也在3男2女陪伴下前往警局投案，其中1人就是與他低調交往15年的正妹造型師Sarah。據傳女方外型激似「越南林志玲」海倫清桃，黃明志也曾公開坦言「有結婚打算」，不過案發後，他坦承當時確實與謝侑芯「共處1室」，雖然強調整晚都在聊工作，仍被眾人質疑劈腿，網紅謝薇安也狠酸，「渣起來真的是王中之王」。

據悉，黃明志雖然作風大膽、常找辣妹合作，但對感情生活極為低調，每當發出大合照都會特別用貼圖遮擋女友Sarah的臉；作為化妝師的Sarah也愛相隨，經常以化妝師身分隱身在工作人員隊伍中。不過黃明志不時分享交往大小事，據《自由時報》報導，提到2人相識過程，他10多年前向大馬政府申請輔助金拍電影，因被阻攔覺得不公平、決定自己出錢拍，所幸電影圈拔刀相助，Sarah更是暖心寄信告知「我可以免費做造型化妝」，讓他能順利完成首部作品，2人也因此牽上線、逐漸建立深厚感情。

黃明志（右二）每當發出大合照，都會特別幫女友（右一）的臉打碼。（圖／翻攝「namewee」IG）

另外，黃明志也多次透露婚事進度，從2016年起就強調感情很穩定，不過每年問到都是還沒計劃要結婚，「希望事業再穩一點」，打趣稱「男生只想拖。」不過，黃明志某年曾鬆口稱「有結婚打算」，考慮在台灣買房，2019年還難得感性為女友創作新歌〈在我背後〉，慶祝2人度過7年之癢；原以為好事將近，不過後來仍未有其他進度。報導稱，黃明志曾感性提到，自己因為創作數次面臨牢獄之災，但女友總是不離不棄、四處奔走找人救命，所以兩人的關係其實已和跟結婚只是一紙之隔，一切順其自然就好，「就算我衰事很多，她仍在我身邊，這很重要，沒有和我切割。」

15年正妹女友陪去警局投案！黃明志昔感性喊「想結婚」現卻爆與謝侑芯同房

黃明志女友與被稱為「越南林志玲」的海倫清桃有幾分神似。（圖／翻攝「海倫清桃」臉書）

不過回到這起命案，據《星洲日報》等大馬媒體報導，謝侑芯10月22日中午被發現猝死、全裸倒臥吉隆坡高檔飯店浴缸，黃明志也在現場。他事後向警方表示，2人確實共處1室，但整晚都在討論合作拍片、未有其他不法行為，期間謝侑芯進浴室洗澡卻沒聽見水聲，他入內查看後發現對方昏迷，立刻施作CPR仍無力回天，第一時間就報警求救，不過救護人員抵達時，他未清楚說明情況，反而急著往電梯方向離開，因神色可疑被當地警方盤查，更在房內搜出9顆藍色藥丸，引發後續一連串事件。

