正妹女友低調陪15年！黃明志昔喊「想結婚」卻爆同房謝侑芯
娛樂中心／周希雯報導
馬來西亞歌手黃明志捲入「台灣護理系女神」謝侑芯命案，大馬警方宣布從猝死案轉為謀殺案調查，黃明志因神隱被通緝後，昨日凌晨（5）也在3男2女陪伴下前往警局投案，其中1人就是與他低調交往15年的正妹造型師Sarah。據傳女方外型激似「越南林志玲」海倫清桃，黃明志也曾公開坦言「有結婚打算」，不過案發後，他坦承當時確實與謝侑芯「共處1室」，雖然強調整晚都在聊工作，仍被眾人質疑劈腿，網紅謝薇安也狠酸，「渣起來真的是王中之王」。
據悉，黃明志雖然作風大膽、常找辣妹合作，但對感情生活極為低調，每當發出大合照都會特別用貼圖遮擋女友Sarah的臉；作為化妝師的Sarah也愛相隨，經常以化妝師身分隱身在工作人員隊伍中。不過黃明志不時分享交往大小事，據《自由時報》報導，提到2人相識過程，他10多年前向大馬政府申請輔助金拍電影，因被阻攔覺得不公平、決定自己出錢拍，所幸電影圈拔刀相助，Sarah更是暖心寄信告知「我可以免費做造型化妝」，讓他能順利完成首部作品，2人也因此牽上線、逐漸建立深厚感情。
黃明志（右二）每當發出大合照，都會特別幫女友（右一）的臉打碼。（圖／翻攝「namewee」IG）
另外，黃明志也多次透露婚事進度，從2016年起就強調感情很穩定，不過每年問到都是還沒計劃要結婚，「希望事業再穩一點」，打趣稱「男生只想拖。」不過，黃明志某年曾鬆口稱「有結婚打算」，考慮在台灣買房，2019年還難得感性為女友創作新歌〈在我背後〉，慶祝2人度過7年之癢；原以為好事將近，不過後來仍未有其他進度。報導稱，黃明志曾感性提到，自己因為創作數次面臨牢獄之災，但女友總是不離不棄、四處奔走找人救命，所以兩人的關係其實已和跟結婚只是一紙之隔，一切順其自然就好，「就算我衰事很多，她仍在我身邊，這很重要，沒有和我切割。」
黃明志女友與被稱為「越南林志玲」的海倫清桃有幾分神似。（圖／翻攝「海倫清桃」臉書）
不過回到這起命案，據《星洲日報》等大馬媒體報導，謝侑芯10月22日中午被發現猝死、全裸倒臥吉隆坡高檔飯店浴缸，黃明志也在現場。他事後向警方表示，2人確實共處1室，但整晚都在討論合作拍片、未有其他不法行為，期間謝侑芯進浴室洗澡卻沒聽見水聲，他入內查看後發現對方昏迷，立刻施作CPR仍無力回天，第一時間就報警求救，不過救護人員抵達時，他未清楚說明情況，反而急著往電梯方向離開，因神色可疑被當地警方盤查，更在房內搜出9顆藍色藥丸，引發後續一連串事件。
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：
◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953
◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118
服務時間：週一至週五 9:00～18:00《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110
原文出處：15年正妹女友陪去警局投案！黃明志昔感性喊「想結婚」現卻爆與謝侑芯同房
更多民視新聞報導
謝侑芯飛大馬找黃明志！雪碧PO生前最後對話：起雞皮疙瘩
命理師昔警告粿粿：會變成可怕的人！片段曝「時間點全命中」
侯友宜迷因重現！政論節目口誤「米可白機場聞行李」全場笑翻
其他人也在看
網紅稱手握「粿粿王子大尺度照」！驚天大瓜公開 網朝聖全看傻一面倒
范姜彥豐指控粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求。網紅「玉米泉哥」在社群平台爆料4件事，包括「粿粿0嫁妝」、「18萬投資飲料店」、「婚後靠CP曝光才開始賺」及「握有粿粿及王子大尺度照片」，不過5日晚間公開的爆料內容，不少網友直言「我到底看了什麼」。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
謝侑芯飛大馬找黃明志！雪碧PO生前最後對話：起雞皮疙瘩
娛樂中心／周希雯報導「護理系女神」31歲台灣網紅謝侑芯到馬來西亞工作，失聯多日後驚傳在吉隆坡高檔酒店猝死，後續還牽扯出大馬歌手黃明志也涉案，不僅同在現場還疑似持毒，當地警方隨即發布通緝、轉為「謀殺罪」調查，黃明志神隱數小時後今日凌晨現身警局投案。對此，與謝侑芯交情甚好的網紅雪碧（方祺媛），先前一直被質疑是派謝去伴遊才導致出事，昨晚（4）再度拍片強調，與黃明志只是普通朋友，同時曝光謝侑芯生前最後對話，驚呼「我雞皮疙瘩起來了！」民視 ・ 1 天前
黃明志終於投案！雪碧曝謝侑芯生前最後對話：讓我起雞皮疙瘩
台灣網紅謝侑芯在馬來西亞猝死，歌手黃明志捲入命案遭通緝，失聯2天後今天（11/5）凌晨現身警局投案。謝侑芯的閨蜜「雪碧」日前被網友質疑介紹謝侑芯去大馬，她po出與謝侑芯生前最後的對話，證明自己不知情。太報 ・ 1 天前
粿粿昔怨范姜彥豐省過頭！遭吳宗憲諷「歹某一輩子」 網驚：真預言家
范姜彥豐近日拍片控訴王子（邱勝翊）偷吃自己的老婆粿粿（江瑋琳），事件引發演藝圈震撼。王子雖然發文道歉，不過仍然遭罵爆，近日與他有私交的綜藝大哥大吳宗憲也開直播怒轟王子「第三者裝深情。」如今粿粿兩年前在《綜藝大熱門》抱怨范姜彥豐太省錢的片段也被挖出，主持人吳宗憲甚至下了結論：「歹某（壞妻子）一世人（一輩子）。」現在看來格外諷刺。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
黃明志捲護理系女神命案…「15年正牌女友」不離不棄陪投案
馬來西亞創作歌手黃明志捲入（42歲）網紅「護理系女神」謝侑芯（31歲）身亡案，於昨（5）日凌晨赴警局投案。據了解，當時有3男2女陪他前往，而其中一名女子就是黃明志交往15年的正牌女友Sarah。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
網紅稱手握「粿粿、王子猛料」炸裂大瓜公開了！網傻：我看了什麼
娛樂中心／綜合報導范姜彥豐與妻子粿粿的婚變風波持續延燒，IG網紅「玉米泉哥」今（5日）晚間照預告在10點5分拋出「粿粿相關爆料」。他事前甚至罕見貼出不自殺聲明，引發網友狂刷關注。稍早「玉米泉哥」曝光爆料內容，卻讓不少人看傻直呼「我到底看了什麼」。民視 ・ 15 小時前
范姜彥豐遭控「靠妻養」！前東家凱渥不忍了 爆婚後解約內幕：粿粿很沒水準
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導粿粿與范姜彥豐婚變延燒不止。女方日前拍片哽咽表示，3年婚姻幾乎都是她在撐起家計，「家用我出八成、生產費也是我付」，讓范...FTNN新聞網 ・ 1 天前
蔡依林機場耍美挺出「膨脹小籠包」！45歲狀態網嚇愣：誰能想到
娛樂中心／綜合報導台灣流行天后蔡依林近期才推出睽違已久新專輯《Pleasure》，宣傳行程滿檔、期間更有廠商邀約出席活動，日前飛往上海參加珠寶品牌公開活動，穿戴奢華靈蛇造型珠寶美暈全場，隨後搭機返回台灣的蔡依林，就被粉絲捕捉「全身包緊緊」搭機的超怕冷身影，天后私下氣場隱藏的狀態引發網路熱烈討論。民視 ・ 19 小時前
王子道歉范姜彥豐！賠償金分期遭拒 徵信社再發聲吐「粿王裸擁」真相
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。對此，立達徵信社執行長謝智博再次發聲。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
夏于喬爸夏世紘跨國非法吸金10億 父女昔同框畫面曝光！猛虧：很想紅
夏于喬的爸爸夏世紘，遭判刑2年4月徒刑定讞，近期將入獄服刑，夏于喬對事件不回應，而父女之前曾一起上節目《型男大主廚》一起做菜，互動歡樂，夏于喬還虧爸爸「很想紅」，經常想著要取代曾國城主持之位。鏡報 ・ 3 小時前
范姜彥豐被塑造成軟飯男！前東家看不下去 揭解約內幕：粿粿很沒水準
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐日前出面指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），對此，粿粿也發出17分鐘的長片回應，其中提到自己一肩扛起家計，家...FTNN新聞網 ・ 1 天前
粿粿爆婚變不倫王子！陶晶瑩首發聲痛批不忍了：就是吃人夠夠的感覺
范姜彥豐和粿粿的婚變風波越演越烈，在范姜踢爆粿粿與王子（邱勝翊）大搞婚外情後，雙方更是多次在網路上隔空交火，引發熱烈討論。如今陶晶瑩（陶子）在Podcast節目也評論此風波，她認為出軌就是會傷害很多人，「我覺得就是有一種吃人夠夠的感覺。」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
婚變疑早洩端倪！范姜彥豐遭粿粿「公開看扁」 挨酸：你不行啦
范姜彥豐日前怒控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），除了粿王昔日曖昧互動遭挖，范姜彥豐與粿粿此前上節目的片段也全被翻出。其中，范姜彥豐曾控訴，粿粿不僅不會看臉色，還會跟著朋友一起「看扁」他，讓他心裡很不是滋味。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
醫界王陽明三婚也撐不住？Alice刪光合照 社群徹底斷聯醫美圈傳「又離了」
據《鏡週刊》報導，有讀者爆料Alice自今年以來頻繁出國旅遊，造訪美國、沖繩、峇里島與上海等地，發文時更不乏「從今天開始的每一天都只會越來越好」、「向前走就會看到光」等字句，語氣間透露出獨自面對人生新篇章的氛圍。另外，自去年4月起，賴弘國的IG再無Alice身影。兩人...CTWANT ・ 1 天前
謝侑芯亡！謝薇安最後聲明曝 控黃明志「滅證陰謀」：做垃圾事花錢掩蓋
台灣網紅謝侑芯猝死，馬來西亞籍歌手黃明志捲入命案，大馬警方4日通緝命案中的關鍵人物黃明志。黃明志今（5）日凌晨現身警局投案。謝侑芯摯友閨密、「最強奶媽」謝薇安飛往當地，想在第一現場了解狀況，並發文表明是最後一次發聲，「知道對方想做一些垃圾事情，花錢掩蓋。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
網質疑謝侑芯不配稱「護理女神」！網紅好友揭「真實內幕」轟：很可悲
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導有「護理女神」之稱的31歲台灣網紅謝侑芯日前在馬來西亞猝逝，知名歌手黃明志也被爆出涉案，近日大馬警方更將案件轉往謀殺...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
王子道歉范姜彥豐「認1事」！喊出：和粿粿共同⾯對
娛樂中心／張予柔報導前啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐結婚3年，今年7月突被瘋傳婚變、卻遲遲未回應，直到近期男方拍片控訴，粿粿婚內出軌2人共同好友、男星王子（邱勝翊），雙方在網路上開撕。事件曝光後，王子承認「關係超出朋友界線」，而粿粿也在1日以17分鐘長片回應。今（4）日晚間，王子又突然在社群平台發布新貼文。民視 ・ 1 天前
黃明志凌晨投案！「15年正牌女友」全程陪伴 照片曝
馬來西亞歌手黃明志因捲入台灣網紅謝侑芯命案而遭警方通緝，已於5日凌晨主動前往金馬警區總部投案。現場媒體拍攝到，除了律師外，一名穿著白色T恤、綁馬尾且戴著眼鏡的清秀女子全程陪伴在側，經眼尖粉絲指認，她正是與黃明志交往15年的正牌女友Sarah。中天新聞網 ・ 6 小時前
阿達也低調赴地檢署「自首閃兵役」複訊後30萬交保
男藝人閃兵役的雪球越滾越大，日前才抓了第三波，當時就有預告會繼續抓第四波藝人，唐振剛、薛仕凌陸續前去自首，5日阿達（昌璟翔）也低調前往地檢署自首，經複訊後以30萬元交保。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
粿粿不倫王子極樂美國！馬力歐結婚8年不忍發聲了：老婆都在家放風
54歲馬力歐育有一子一女，最近剛升格為二寶爸。如今年底快到，昨他錄影受訪透露目前已接下18場尾牙，以一場酬勞6位數計算，估計可進帳上百萬。婚姻美滿幸福的他被問到粿粿婚變風波，坦言不便評論，但無法接受另一半跟異性朋友出國兩周以上。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前