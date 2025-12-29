正妹女星公告「垃圾帶走」 痛罵渣男不忍了
〔記者張釔泠／台北報導〕張語噥推出全新音樂企劃「愛情斷捨離計劃」，開場單曲是節奏輕快的《垃圾帶走》。她特別編排帥氣的「丟垃圾舞」，用肢體語言展現出女生遇上渣男不要留戀的堅決態度，張語噥也表示，跨年演出將表演《垃圾帶走》完整版，請歌迷期待。
《垃圾帶走》是一首毫不掩飾態度的作品。張語噥笑說，這就是一首「罵渣男的歌」，唱的是分手，卻不走悲情路線。歌詞裡的垃圾桶、垃圾信件、垃圾車與馬桶，都是生活中再熟悉不過的場景，也讓這首歌多了一份貼近日常的幽默感。
張語噥與音樂總監張簡君偉、製作人Elin 共同創作的過程中，「把渣男當垃圾丟掉」的畫面很快成形。討論旋律時，張簡君偉順勢哼出《給愛麗絲》，這段旋律同時也是大家耳熟能詳的垃圾車音樂，成為歌曲最關鍵的記憶點，也讓副歌一響起就讓人會心一笑。
在形象與表演上，也成為張語噥的一次突破。造型選擇女人味十足的洋裝，搭配牛仔細跟高跟靴，展現成熟自信的氣場；妝容上，她首次嘗試偏歐美風的妝感，希望讓整體形象更貼近歌曲中獨立、果斷的女性狀態。
張語噥上一首舞曲作品是《No More》，相隔五年再次嘗試唱跳，她笑說：「感覺筋骨都快散了。」因為這次她必須穿高跟鞋跳舞，她說：「原本穿平底運動鞋都不一定跳得好，這次挑戰細跟靴子跳舞，真的是大挑戰！」這次特別請舞蹈老師為歌曲量身打造「丟垃圾舞」，希望把「把不值得的人丟掉」這個概念，直接轉化成肢體語言。即便在練舞第二天不慎拉傷肩膀，她仍咬牙完成訓練，只為呈現一個不同以往的自己。
