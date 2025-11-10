正妹女義消慘成詐團幫兇！本尊理智線全斷怒嗆「垃圾」

新北市一名特搜女義消近日發現自己照片遭盜用於Threads平台，詐騙帳號假冒她發布交友文，聲稱是40歲未婚消防員。憤怒的她親自現身留言區，直言「會被騙的都是一群傻逼吧？盜爽沒垃圾！」

該名特搜女義消的照片被盜用，貼成交友檔案。（圖／翻攝Threads）

據悉，近期Threads平台上詐騙交友帳號相當猖獗，許多網友看到帥哥美女照片便加為好友，容易陷入詐騙集團精心設計的溫柔陷阱，最終導致人財兩失。這位在新北市消防局特搜大隊頗負盛名的女義消，被詐騙帳號捏造成「40歲未婚，任職於新北消防單位」，並邀請有興趣者認識。由於本人相當年輕，被虛構成40歲讓她格外氣憤，因此在貼文下方留下痛批。

新北市消防局團隊今年參加全國車禍救助比賽奪得全國冠軍，該名特搜女義消也在其中。（圖／翻攝新北市特搜德音分隊臉書）

女義消留言一出，立即獲得眾多網友按讚聲援，更有人見到本尊現身紛紛留言力挺。這篇原本的詐騙貼文反而因本尊的出現，引發網友熱烈討論。新北市消防局表示，這位特搜女義消日前才剛參與全國車禍救助比賽，協助消防局奪得冠軍殊榮。平時在所屬分隊協助勤務時，她總是熱心積極，尤其在處理車禍受困案件時展現出色能力。然而，因其外貌出眾，常常容易被人模糊焦點。

該名特搜女義消面貌身材都姣好。（圖／翻攝畫面）

消防局呼籲，若民眾在網路上發現任何利用她照片進行詐騙的行為，請踴躍利用檢舉機制，以避免更多人受害。

