正妹店員「徒手攪奶茶」跟風拍影片 霸王茶姬怒開除：無限期停業

近來一段名為「霸王茶姬店員徒手操作」的短片昨（6日）在網路廣泛流傳，引發消費者關注與熱議。影片中一名霸王茶姬（Bawang Tea）門市店員未佩戴工作手套，徒手擠壓檸檬片，並用裸手在奶茶杯中攪拌，引起部分網民擔憂食品安全，有人留言表示「愛喝霸王茶姬的我天塌了」。

針對影片事件，品牌方於昨透過官方微博發布調查通報，表示已高度重視該事件，並展開內部調查。經查，涉事店員為福建漳州龍文寶龍廣場門市人員，該門市已自即日起無限期停業，待完成整改並通過嚴格驗收後才可復業。

女店員事後解釋，該短片為拍攝網絡熱梗「印度奶茶」而跟風製作，該影片物料拍攝結束後已被當場倒掉，並未進入銷售渠道。現場亦依食品安全規範完成常規清潔與消毒流程。

對於該名涉事店員的行為，霸王茶姬通報表示已予以立刻辭退處理，理由為「嚴重違紀及誠信問題」。此外，涉事門市店長及區域督導因管理監督失職，已被公司給予降職處分。

霸王茶姬在通報中強調，涉事行為嚴重違反公司食品安全操作規範，其公開影片內容完全背離品牌對食品安全與誠信經營的堅持，已觸碰品牌價值底線，公司「既感震驚又感憤怒，不會包庇」，並再次重申對食品安全的重視。

