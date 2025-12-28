正妹店員「手抓菜猛塞嘴」爽嗑再出餐 偷吃片瘋傳惹議！

國際中心／江姿儀報導



近年民眾愈發重視食安衛生，飲食是否安心，已成為社會共同關注的議題。沒想到近日日本1間居酒屋3位女店員竟爽嗑客人餐點，直接用手抓起食物往嘴裡猛塞，還不忘跟同事分享。事後還將「偷吃」畫面上傳社群，意外流出到各社群瘋傳，，引發日本網友強烈撻伐。當事店家也被挖出，沒想到風波持續延燒，其中1名涉事女店員竟私訊轉發者，揚言不刪除就提告侵權。





近期IG和X流傳一段源自Tiktok的影片，只見日本東京某間串烤居酒屋中後廚，3名女店員竟在出餐前，拿起桌上一盤盤餐點來吃，直接徒手抓取食物塞入口中，還一邊嬉鬧一邊用手機紀錄下惡搞瞬間。她們不僅細細品嘗桌上所有菜餚，也不忘端起來跟負責拍攝的同事分享美味。

事後店員還將離譜行徑上傳社群，結果被追蹤者轉發出去，意外在各平台瘋傳，引發熱議。店員眼見事跡敗露，慘遭炎上，竟私訊轉發者告知影片未經允許流出已侵權，已保存相關證據，向抖音平台申訴；若不刪除，將尋求法律途徑追究。日本網友全看傻，留言怒轟「他們連這點意識都沒有，真是太糟糕了。」、「這太可怕了」、「太噁心了！ ！ ！太不衛生了！ ！ ！」、「就算拿去給警察看，這傢伙做的事情反而更嚴重吧，她該不會真的以為這樣就能嚇到人、讓人把影片刪掉吧？」、「說到底，這支影片根本不是偷拍也不是什麼非法拍攝，當初還是你們自己人上傳的耶」。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：3正妹店員「手抓菜猛塞嘴」爽嗑客人餐點 惡搞偷吃片流出慘被炎上竟喊告！

