「正妹店員」甜笑陪逛 激似「2女星」身分曝光掀暴動！

連鎖生活百貨寶雅（POYA）近日行銷短片意外暴紅，影片中1名超正女店員壓制臭臉同事，連番接受顧客奇怪提問，仔細聆聽後以甜美笑容、親切語氣耐心回答。結果影片一出，掀起網友暴動，被迷倒瘋喊「店員好可愛」、「有點像夏于喬」、「她很像夏于喬去混到宋芸樺」。店員身分曝光，其實是演員高悅瑄，在IG上擁有3.4萬名粉絲。





某生活百貨請來正妹店員拍攝行銷短片，甜笑陪逛、親切解惑，意外暴紅。（圖／翻攝自IG＠poyabeauty）

寶雅近日在官方IG上PO出《POV：當同事無法做好表情管理》短片，只見留著俏麗短髮的女店員，站在結帳櫃台接待客人。面對奇葩顧客連環拋出「請問這裡是寶雅嗎？」、「什麼時候買最便宜？」、「自助結帳機要自己結帳嗎？」等問題，她邊眨著靈動大眼認真聆聽，還露出甜美笑顏，親切解答一切離譜提問，清純可愛的模樣直接電暈眾人，意外走紅。

正妹店員長相神似女星夏于喬（左）和宋芸樺（右），瞬間迷倒萬網。（圖／翻攝自夏于喬IG、宋芸樺IG）

影片曝光，才3天就吸引1.7萬人朝聖按讚，大批網友更湧入留言區告白「店員怎麼那麼漂亮」、「店員笑容很甜」、「這女店員的笑容可以融合一切～任何客訴抱怨都會氣消！」、「連我是女生看見這個笑容都愛了」，還跪求幫忙結帳「請問哪裡有像你一樣的漂亮姊姊幫忙結帳」、「有這麼漂亮的員工我天天去買東西」、「每天都要去找漂亮小編買東西」、「我也要去找小編結帳」，還有人眼尖挖出該分店「常常去怎麼沒有看過兩位漂亮的美女，妳們好漂亮」。

演員高悅瑄擁有甜美笑容、迷人大眼，憑藉活潑個性、可愛舉動迷倒眾人。（圖／翻攝自高悅瑄IG）

部分網友驚見女店員長相，表示「怎麼有點像夏于喬」、「終於看到一位比宋芸樺還要像夏于喬的女孩兒了」、「怎麼有辦法請到夏宇喬來代言」、「有人覺得左邊那位很像宋芸樺嗎」、「她很像夏于喬去混到宋芸樺」，瘋狂追問女店員真身。事實上，短片中的女店員是演員高悅瑄，早已多次出現在寶雅宣傳短片中，在「小編帶逛」系列裡活潑介紹美妝品，甜美笑容、迷人大眼加上可愛舉動，圈粉無數。高悅瑄意外暴紅後，昨（22日）發文向大家介紹自己，畢業於國立台北藝術大學戲劇學系，熱愛表演、劇場工作，還親曝被稱為「新北夏于喬」、「北藝夏于喬」。









