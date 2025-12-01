正妹愛女曬片談中國！應曉薇「兒子」正面照曝光
政治中心／李汶臻報導
台北市議員應曉薇涉入京華城案，於今（2025）年9月在被羈押禁見1年後，以3000萬元交保。她從北所「出關」後，復出議會質詢的表現備受外界關注，而她不時在透過社群更新私下生活，每每上傳最新動態，總能吸引網友湧入留言。她日前PO出大女兒應佳妤的最新近照，並轉貼愛女YouTube頻道的Q&A影片，內容也讓應曉薇的兒子、應家神秘成員的真實身分曝光。
應曉薇多次出庭時，年僅23歲、擁有碩士學位的高學歷正妹大女兒應佳妤總是陪在身旁，甜美的穿搭與精緻五官，神似媽媽應曉薇年輕時期的模樣。而應佳妤亮麗的外表，不僅讓她的一舉一動成為網友關注的焦點，更讓應曉薇被外界封為「全民岳母」。
台北市議員應曉薇的大女兒應佳妤（左圖右、右圖）經常陪母親公開現身。（圖／民視新聞）
「全民岳母」應曉薇近來接連更新臉書動態，昨（11月30日）下午偕同應佳妤、現身國民黨台北市黨部黨慶活動的她，今（1）日曬文分享黨慶結束後，找不到兒子的插曲。應曉薇公布兒子「應寶寶」的正面照，指出「兒子」當天勇闖議會在一樓滿場飛。而對於應家「兒子」的真實身分，應佳妤日前就在YT影片揭曉答案。應佳妤透露，家中的狗狗「應寶寶」是1年多前，由於姐妹二人都在英國唸書，擔心媽媽交保後一個人在家孤單，姊妹兩人特地買來陪伴媽媽的。
應曉薇「兒子」正面照、真實身分曝光。（圖／翻攝自YT@應佳妤Queena）
應佳妤在影片中還提及，應曉薇去（2024）年12月交保後自己透過寵物監視器觀察到的心酸一幕。她看見媽媽應曉薇竟對著狗狗說：「寶寶不要離開媽咪，媽咪一個人會害怕」，應佳妤形容自己看到當下心都碎了。此外，應佳妤也在Q&A影片中透露自己沒有男友，接著提到「擇偶標準」表示，她希望另一半足夠有規劃，且有將她放進未來；至於人格特質，應佳妤表示自己喜歡「上進、孝順、溫柔、專情以及有才華」的男生，另外也很容易被唱歌好聽的男生吸引。
應佳妤透露自己沒有男友，擇偶條件全說了。（圖／翻攝自YT@應佳妤Queena）
影片最後應佳妤也針對中國以及是否從政等話題，作出回應。應佳妤強調，自己的回答不會很敏感，她認為中國是「一個一直在進步且很先進的地方」。至於是否從政？應佳妤表示「要看緣分」，但如果真的從政的話，她坦承自己對政治有興趣接，而她也希望外界不要因為年紀問題就質疑年輕人的工作能力。至於是否接棒母親應曉薇參選議員？應佳妤指出「一樣看緣分」，但關注她的粉絲一定會第一時間知道自己的新動向。
應佳妤形容中國「一直在進步、很先進」。（圖／翻攝自YT@應佳妤Queena）
原文出處：應曉薇正妹愛女「沒男友」擇偶條件曝光！曬片「突談中國」急解釋這句
