正妹愛愛太激烈突「嘴歪臉斜」！醫陳沂名揭背後原因

生活中心／李明融報導

心臟外科醫師陳沂名曾在節目上分享看診經驗，一名22歲女子與男友發生性行為，疑似過程太過激烈，做到一半突然出現「嘴歪臉斜」的情況，男友見狀當場嚇壞緊急送醫，被診斷為中風，所幸及時治療才沒有生命危險。不料隔天女子又出現雙腳突然發黑並失去知覺，進一步檢查才發現病發關鍵在心臟，立即開刀處理。

22歲正妹愛愛太激烈突「嘴歪臉斜」！醫陳沂名一看「下面塞住」原因曝光

女子在和男友愛愛突然出現「嘴歪臉斜」的情況，搶在黃金3小時內送醫急救。（示意圖／民視新聞）陳沂名在節目上指出，22歲女子在和男友愛愛突然出現「嘴歪臉斜」的情況，起初男友還以為她在開玩笑，但很快就發現不對勁，立刻將女友送往醫院急救，由於女子在發作後的黃金3小時內救治，醫師診斷後確定為中風，立即施打血栓溶解劑，成功溶解血塊，才撿回一命，隨後住進加護病房觀察；女子隔日病情再度加劇，出現雙腳發黑、失去知覺的情況，經神經科醫師安排電腦斷層後發現，其腹部以下動脈已全數阻塞。心臟血管外科醫師陳沂名會診後認為，年輕女性在短時間內接連發生腦中風與下肢血管栓塞極為罕見，推測是心臟內的血塊隨跳動「打出去」所致。

廣告 廣告

22歲正妹愛愛太激烈突「嘴歪臉斜」！醫陳沂名一看「下面塞住」原因曝光

女子隔天病情加劇，經檢查後發現左心房內長有一顆約7公分的良性「黏液瘤」。（示意圖／民視新聞）



果不其然，超音波檢查證實其左心房內長有一顆約7公分的良性「黏液瘤」，研判是因性行為過程過於激烈，導致腫瘤擺動幅度過大，使得表面血塊脫落並隨血液流向全身血管。由於黏液瘤隨時有引發再次栓塞的致命風險，陳沂名醫師立即為其進行開胸手術取出腫瘤，並同步處理下肢血管阻塞，成功化解截肢危機。醫師事後詢問病史，發現該名女子過去運動時曾有胸悶徵兆，卻因自恃年輕而忽視。陳沂名提醒，假日心臟症候群或突發性血栓並非年長者專利，若平時出現胸悶、心悸等不適，切勿因年紀輕就掉以輕心，應及早接受心臟超音波檢查，以免像本案女子直到發生急性中風才驚覺體內藏有巨大威脅。

原文出處：22歲正妹愛愛太激烈突「嘴歪臉斜」！醫陳沂名一看「下面塞住」原因曝光

更多民視新聞報導

早餐店推「三色豆奶茶」超衝擊！老闆曝熱銷現況

好天氣倒數！專家揭下波冷氣團「極凍72小時」

彰化「隱藏版龍虎塔」登新打卡點！屋主揭來由

