正妹拍激情口愛片！前男友們一起分享還外流 現任男友被綠氣炸

社會中心／基隆報導

一名女子小莉（化名）日前與前男友阿強相約旅館激戰，阿強將2人性愛影片分享給小莉的前前男友阿力觀看，阿力又將性愛影片外流，小莉現任男友大壯透過友人轉傳看到影片揭發此事，小莉憤而對兩任前男友提告。基隆地院審理後，依犯無故散布性影像罪，各判刑6月，得易科罰金，緩刑2年。

判決指出，2024年3月間，小莉與前男友阿強相約在北市一家旅館內發生性關係，阿強以手機拍攝2人口愛性影像，小莉當下同意拍攝，但告知阿強看完後要刪除。同年10月間，阿強把2人口愛影片透過通訊軟體分享給小莉的前前男友阿力觀看，阿力將影片LINE給大陸一名女網友，女網友再把影片傳送給小莉的現任男友大壯。

大壯發現性愛片女主角竟是自己女友，當下質問小莉此事，小莉查明經過之後，憤而對阿強、阿力提告。基隆地檢署偵查後，依刑法第319條之3第1項未經他人同意，無故散布、播送供人觀覽其性影像罪嫌起訴。

基隆地方法院審理時，2名被告皆認罪，且分別各以10萬元和小莉達成調解，並同意將影像全部刪除，如有任何再散佈影片之情事，需另支付懲罰性違約金50萬元，法官最後依犯無故散布性影像罪，各判刑6月，得易科罰金，緩刑2年。

