正妹搭地鐵行李箱意外被拍！「超狂標語」紅到日本

近日一張照片意外在社群平台掀起熱烈討論，一名長相秀氣的女子在烏克蘭地鐵內被拍，只見她的行李箱上貼著一張印有「Taiwan is NOT CHINA」的貼紙，超狂標語意外在日本社群瘋傳，獲得數百萬次點閱。台灣社群平台也掀起熱烈討論，被網友封為「年度最帥行李箱」。

一名烏克蘭網紅返鄉搭地鐵，驚見行李箱貼著「台灣不是中國」的標語貼紙。（圖／翻攝@elenachanjp X）

烏克蘭網紅返鄉 地鐵驚見「台灣魂」標語





這張照片的創作者是旅居日本的烏克蘭知名網紅 Elena Chan。她在社群平台表示，日前回到故鄉烏克蘭探親，在搭乘基輔（Kyiv）地鐵時，目光被前方女子的行李箱吸引，上頭清楚貼著「Taiwan is NOT CHINA」（台灣不是中國）的標語貼紙。她感性地寫下：「台灣是一個擁有尊嚴、愛好自由且具備獨立主權的國家」，並強調這張貼紙展現了民主與獨裁的根本差異，她也大方公開表態「衷心支持台灣」。





該張照片在社群平台掀起熱議，也獲得大批台灣網友的讚賞。（圖／翻攝@elenachanjp X）





日網友熱烈迴響 讚「美感與信念兼具」





貼文曝光後，首先在日本社群引發強烈共鳴，迅速獲得破萬次點讚與轉發。日本網友紛紛留言表示：「這就是我們支持台灣的原因」、「美感與信念兼具」。台灣網友則直呼照片主角「三觀正確、人美心更美」、「這貼紙哪裡買？」、「出國貼這張真的會有莫名驕傲感」，認為這能有效增加台灣在國際間的辨識度。









