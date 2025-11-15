正妹新人公開「情書」！對象是大學摯愛 重逢認了：仍熟悉如初

記者徐珮華／台北報導

新加坡新生代創作歌手Elisha Danielle，憑藉真誠溫柔的嗓音與Z世代創作風格脫穎而出。近日她推出全新英文單曲〈Freeze〉，紀錄在澳洲唸大學的美好記憶，MV則走進一座神秘花園拍攝長達18小時，但她一點都不覺得累，開心直呼：「這個場景好像是出現在夢境中的畫面，感覺像是在夢裡拍MV。」

外型甜美的Elisha，走進一座神秘花園拍攝〈Freeze〉MV。（圖／索尼音樂提供）

Elisha與印尼知名音樂人Petra Sihombing在峇里島烏布共同完成〈Freeze〉。她坦言出發前正經歷創作靈感低潮，不過在被自然環繞的環境中創作，重新感受到靈感的流動，也讓心回到最純粹創作的狀態。這場創作旅程就像重生，甚至對自己寫出來的作品感到驚訝。

〈Freeze〉是Elisha寫給澳洲珀斯的一封情書，那座她在大學時期成長的城市，承載著無數成長與連結的記憶，朋友的笑聲、午後的陽光、熟悉的街道，都成為歌曲的一部分。錄製歌曲前幾天，她回到當地與老朋友見面，也再次走訪那些熟悉的街區與喜愛的地方，一切雖然改變卻仍然熟悉如初，讓她在錄音過程更加順利，自然流露出情感。

Elisha Danielle在MV中放入冰箱磁鐵、T-shirt、牆上裝飾等私人物品，甚至出現上一支作品裡的雪球。（圖／索尼音樂提供）

MV於雅加達拍攝長達18小時，完整記錄她從現實走入夢境的過程，時間凍結後，走進一座由真實植物搭建而成的迷你花園。她表示第一次看到這個場景時，像踏進夢裡的畫面一樣真實又不真實，那是她腦海中想像過無數次的樣子，「當看到現場真的用真植物搭出來時，覺得太不可思議了！」

